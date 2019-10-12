Маккенни оформил самый быстрый хет-трик в истории сборной США по футболу
ТАСС, 12 октября. Полузащитник сборной США по футболу Уэстон Маккенни оформил самый быстрый
ТАСС, 12 октября. Полузащитник сборной США по футболу Уэстон Маккенни оформил самый быстрый
Встреча завершилась со счетом 7:0. Маккенни понадобилось 11 минут 36 секунд, чтобы установить рекорд. Полузащитник отличился на первой, пятой и 13-й минутах.
Предыдущее достижение принадлежало форварду Брайану Макбрайду. Он забил три мяча в четвертьфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ против команды Сальвадора в 2002 году. Макбрайд оформил
21-летний Маккенни является воспитанником немецкого «Шальке». На его счету 67 матчей в составе команды, два гола и шесть результативных передач. За сборную США он провел 16 встреч и отметился шестью забитыми мячами.