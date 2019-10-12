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21:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Колумбии сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Футболисты сборной Колумбии разошлись миром с командой Чили в товарищеском матче.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в испанском городе Аликанте, завершилась со счетом 0:0.

В составе сборной Колумбии на поле с первых минут вышел полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос и отыграл весь матч.

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0:0
Первый тайм: 0:0
Чили
Футбол, Товарищеские матчи, 12.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Jose Rico Perez
Главные тренеры
Карлуш КейрошРейнальдо Руэда
Составы команд
1Давид Оспина
1Клаудио Браво
2Стефан Медина
4Маурисио Исла
79′
6Вильям Тесильо
5Пауло Диас
13Йерри Мина
6Гильермо Марипан
23Давинсон Санчес
13Эрик Пульгар
5Вильмар Барриос
17Гари Медель
21′
11Хуан Куадрадо
50′
16Себастьян Вегас
8Яйро Морено
18Альфонсо Парот
43′53′
9Дуван Сапата
23′
3Оскар Опасо
7Альфредо Морелос
8Артуро Видаль
73′90′
19Луис Муриэль
75′
22Эстебан Павес
14Луис Диас
21Сесар Пинарес
70′
20Роджер Мартинес
61′
24Клаудио Баэса
16Джефферсон Лерма
7Алексис Санчес
88′
11Филипе Мора
14Фабиан Орельяна
58′
9Диего Рубио
83′
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)1
6Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
14Фолы27
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжейсон Ли Барсело(Гибралтар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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  • Гол с пенальти
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