Сборная Колумбии сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Футболисты сборной Колумбии разошлись миром с командой Чили в товарищеском матче.
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Футболисты сборной Колумбии разошлись миром с командой Чили в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в субботу в испанском городе Аликанте, завершилась со счетом 0:0.
В составе сборной Колумбии на поле с первых минут вышел полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос и отыграл весь матч.
|Карлуш Кейрош
|Рейнальдо Руэда
|1
|Давид Оспина
|1
|Клаудио Браво
|2
|Стефан Медина
|4
|Маурисио Исла
79′
|6
|Вильям Тесильо
|5
|Пауло Диас
|13
|Йерри Мина
|6
|Гильермо Марипан
|23
|Давинсон Санчес
|13
|Эрик Пульгар
|5
|Вильмар Барриос
|17
|Гари Медель
21′
|11
|Хуан Куадрадо
50′
|16
|Себастьян Вегас
|8
|Яйро Морено
|18
|Альфонсо Парот
43′53′
|9
|Дуван Сапата
23′
|3
|Оскар Опасо
|7
|Альфредо Морелос
|8
|Артуро Видаль
73′90′
|19
|Луис Муриэль
75′
|22
|Эстебан Павес
|14
|Луис Диас
|21
|Сесар Пинарес
70′
|20
|Роджер Мартинес
61′
|24
|Клаудио Баэса
|16
|Джефферсон Лерма
|7
|Алексис Санчес
88′
|11
|Филипе Мора
|14
|Фабиан Орельяна
58′
|9
|Диего Рубио
83′
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|1
|6
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|27
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джейсон Ли Барсело(Гибралтар)