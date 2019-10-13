Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Эквадор
Аргентина
01
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Казахстан
Бельгия
02
Футбол. Сборные
2-й тайм
ЮАР
Мали
20
Футбол. Сборные
2-й тайм
Кения
Мозамбик
00
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Беларусь
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Венгрия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Шотландия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Кипр
Россия
Футбол. Сборные
20:00
Кот-д`Ивуар
ДР Конго
Футбол. Сборные
15:00
Бразилия
Нигерия
11
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Эстония
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Македония
Футбол. Сборные
21:45
Словакия
Парагвай
Все события
Фоторепортажи
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
9Россия разгромила Шотландию в Лужниках
16:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче со сборной Нигерии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

27-летний игрок был заменён на 12-й минуте встречи.

Покидая поле, бразилец придерживался за заднюю поверхность левого бедра. Вместо него в игру вступил полузащитник мюнхенской «Баварии» Филиппе Коутиньо.

В нынешнем сезоне Неймар забил 4 мяча в 5 матчах французской Лиги 1. Форвард занимает шестое место в гонке бомбардиров чемпионата.

Матч Бразилия — Нигерия сейчас проходит в Сингапуре на стадионе «Национальный». На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу Нигерии. Автором гола стал хавбек «Рейнджерс» Джо Арибо, отличившийся на 35-й минуте после передачи нападающего «Нанта» Моузеса Саймона.

Бразилия
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Медведев разгромил русского немца в финале Шанхая
Овечкин и Кузнецов взяли реванш у Радулова в матче НХЛ (видео)
Новая Русская Ракета. Михеев забил в НХЛ после чумового рывка
Чемпион мира по боксу россиянин Бивол защитил титул
«Мерседес» — чемпион. У Боттаса турбо-старт, у Квята — кошмарный
Гимнастка Байлз побила рекорд по количеству наград ЧМ
Нагорный победил в опорном прыжке на чемпионате мира в Штутгарте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь