Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией

Покидая поле, бразилец придерживался за заднюю поверхность левого бедра. Вместо него в игру вступил полузащитник мюнхенской «Баварии» Филиппе Коутиньо.

В нынешнем сезоне Неймар забил 4 мяча в 5 матчах французской Лиги 1. Форвард занимает шестое место в гонке бомбардиров чемпионата.

Матч Бразилия — Нигерия сейчас проходит в Сингапуре на стадионе «Национальный». На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу Нигерии. Автором гола стал хавбек «Рейнджерс» Джо Арибо, отличившийся на 35-й минуте после передачи нападающего «Нанта» Моузеса Саймона.