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19:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Аргентины разгромила Эквадор в товарищеском матче

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Футболисты сборной Аргентины одержали крупную победу над командой Эквадора в товарищеском матче.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в воскресенье в испанском городе Эльче, завершилась со счетом 6:1. В составе аргентинцев голы забили Лукас Аларио (19-я минута), Леандро Паредес (32, с пенальти), Херман Пеццелья (66), Николас Домингес (82) и Лукас Окампос (86), еще один мяч в воротах эквадорской команды оказался в результате автогола Джона Эспиносы (27). У проигравших голом отметился Анхель Мена (49).

В другом товарищеском матче сборная Бразилии в Сингапуре сыграла вничью с командой Нигерии — 1:1. На гол Джо Арибо на 35-й минуте бразильцы ответили точным ударом Каземиро (48).

Товарищеские матчи 2019
13.10.2019, 15:00

Бразилия1Нигерия1
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Эквадор
1:6
Первый тайм: 0:3
Аргентина
Футбол, Товарищеские матчи, 13.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Manuel Martinez Valero
Главные тренеры
Хорхе СеликоЛионель Скалони
Голы
Анхель Мена49′
Лукас Аларио20′
Хон Эспиноса27′
Леандро Паредес32′
Херман Пеццела66′
Николас Домингес82′
Лукас Окампос86′
Составы команд
12Педро Ортис
1Агустин Марчесин
14Дарио Аймар
31′
14Вальтер Каннеманн
16Хавьер Арреага
5Леандро Паредес
12′
8Хосе Сифуэнтес
8Маркос Акунья
19Майкл Эстрада
24Лукас Окампос
4Хон Эспиноса
45′
2Хуан Фойт
77′
17Андрес Лопес
4Ренсо Саравия
7Первис Эступиньян
65′
6Херман Пеццела
61′82′
3Диего Паласиос
13Леонардо Балерди
5Себастьян Мендес
40′45′
22Лукас Мартинес
45′
6Хонни Киньонес
21Пауло Дибала
10Хуниор Сорноса
45′
15Родриго де Пауль
45′
13Эннер Валенсия
18Гвидо Родригес
20Гонсало Плата
65′
20Лукас Аларио
57′
11Александр Альварадо
17Николас Домингес
21Эрик Кастильо
45′
27Николас Гонсалес
70′
15Анхель Мена
26Матиас Варгас
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2Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЛука Барбено(Сан-Марино)
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