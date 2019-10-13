Сборная Аргентины разгромила Эквадор в товарищеском матче
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Футболисты сборной Аргентины одержали крупную победу над командой Эквадора в товарищеском матче.
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Футболисты сборной Аргентины одержали крупную победу над командой Эквадора в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в воскресенье в испанском городе Эльче, завершилась со счетом 6:1. В составе аргентинцев голы забили Лукас Аларио (19-я минута), Леандро Паредес (32, с пенальти), Херман Пеццелья (66), Николас Домингес (82) и Лукас Окампос (86), еще один мяч в воротах эквадорской команды оказался в результате автогола Джона Эспиносы (27). У проигравших голом отметился Анхель Мена (49).
В другом товарищеском матче сборная Бразилии в Сингапуре сыграла вничью с командой Нигерии — 1:1. На гол Джо Арибо на 35-й минуте бразильцы ответили точным ударом Каземиро (48).
|Хорхе Селико
|Лионель Скалони
|Анхель Мена
|49′
|Лукас Аларио
|20′
|Хон Эспиноса
|27′
|Леандро Паредес
|32′
|Херман Пеццела
|66′
|Николас Домингес
|82′
|Лукас Окампос
|86′
|12
|Педро Ортис
|1
|Агустин Марчесин
|14
|Дарио Аймар
31′
|14
|Вальтер Каннеманн
|16
|Хавьер Арреага
|5
|Леандро Паредес
12′
|8
|Хосе Сифуэнтес
|8
|Маркос Акунья
|19
|Майкл Эстрада
|24
|Лукас Окампос
|4
|Хон Эспиноса
45′
|2
|Хуан Фойт
77′
|17
|Андрес Лопес
|4
|Ренсо Саравия
|7
|Первис Эступиньян
65′
|6
|Херман Пеццела
61′82′
|3
|Диего Паласиос
|13
|Леонардо Балерди
|5
|Себастьян Мендес
40′45′
|22
|Лукас Мартинес
45′
|6
|Хонни Киньонес
|21
|Пауло Дибала
|10
|Хуниор Сорноса
45′
|15
|Родриго де Пауль
45′
|13
|Эннер Валенсия
|18
|Гвидо Родригес
|20
|Гонсало Плата
65′
|20
|Лукас Аларио
57′
|11
|Александр Альварадо
|17
|Николас Домингес
|21
|Эрик Кастильо
45′
|27
|Николас Гонсалес
70′
|15
|Анхель Мена
|26
|Матиас Варгас
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Лука Барбено(Сан-Марино)