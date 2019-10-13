Сборная Аргентины разгромила Эквадор в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в воскресенье в испанском городе Эльче, завершилась со счетом 6:1. В составе аргентинцев голы забили Лукас Аларио (19-я минута), Леандро Паредес (32, с пенальти), Херман Пеццелья (66), Николас Домингес (82) и Лукас Окампос (86), еще один мяч в воротах эквадорской команды оказался в результате автогола Джона Эспиносы (27). У проигравших голом отметился Анхель Мена (49).