Гол Крала не спас сборную Чехии от поражения в матче с Северной Ирландией
Сборная Чехии в товарищеском матче проиграла национальной команде Северной Ирландии со счётом 2:3. Встреча состоялась в Праге на стадионе «Дженерали Арена».
Сборная Чехии в товарищеском матче проиграла национальной команде Северной Ирландии со счётом 2:3. Встреча состоялась в Праге на стадионе «Дженерали Арена».
Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором забитого мяча стал Патрик Макнейр. В середине тайма преимущество британской сборной увеличил Джонни Эванс. На 40-й минуте счёт до крупного довёл Макнейр, которому ассистировал Стивен Дэвис. На 67-й минуте разрыв в счёте сократил Владимир Дарида с передачи Зденека Ондрашека. Через минуту второй гол в ворота гостей забил полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, которому вновь ассистировал Ондрашек.
В отборочном турнире Евро-2020 Чехия, набрав 12 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице группы А. Северная Ирландия (12) — на 3-м месте в группе С.
|Ярослав Шилгавы
|Майкл О`Нилл
|Владимир Дарида
|67′
|Патрик Макнэйр
|9′
|Алекс Крал
|68′
|Джонатан Эванс
|23′
|Патрик Макнэйр
|40′
|23
|Иржи Павленка
|12
|Майкл Макговерн
84′
|2
|Радим Ржезник
|2
|Конор Маклафлин
|6
|Ондржей Кудела
|4
|Том Флэнаган
|13
|Ян Копиц
|5
|Джонатан Эванс
|21
|Алекс Крал
|17
|Патрик Макнэйр
|22
|Стефан Симич
45′
|20
|Крейг Каткарт
|3
|Ондржей Челустка
|14
|Стюарт Даллас
|7
|Ладислав Крейчи
75′
|8
|Стивен Дэйвис
65′
|20
|Лукаш Масопуст
|6
|Джордж Сэвилл
|10
|Йозеф Хушбауэр
65′
|15
|Джордан Томпсон
65′
|19
|Патрик Шик
|13
|Корри Эванс
|12
|Лукаш Калвах
45′
|9
|Лайам Бойс
71′
|18
|Ян Боржил
|21
|Джош Магеннис
|17
|Яромир Змрхал
45′
|18
|Гэвин Уайт
87′
|8
|Владимир Дарида
|7
|Ниалл Макгинн
|11
|Михаэль Крменчик
45′
|9
|Зденек Ондрашек
90+3′
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Иван Кружляк(Словакия)