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22:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Крала не спас сборную Чехии от поражения в матче с Северной Ирландией

Сборная Чехии в товарищеском матче проиграла национальной команде Северной Ирландии со счётом 2:3. Встреча состоялась в Праге на стадионе «Дженерали Арена».

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Источник: РИА "Новости"

Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором забитого мяча стал Патрик Макнейр. В середине тайма преимущество британской сборной увеличил Джонни Эванс. На 40-й минуте счёт до крупного довёл Макнейр, которому ассистировал Стивен Дэвис. На 67-й минуте разрыв в счёте сократил Владимир Дарида с передачи Зденека Ондрашека. Через минуту второй гол в ворота гостей забил полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, которому вновь ассистировал Ондрашек.

В отборочном турнире Евро-2020 Чехия, набрав 12 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице группы А. Северная Ирландия (12) — на 3-м месте в группе С.

Чехия
2:3
Первый тайм: 0:3
Северная Ирландия
Футбол, Товарищеские матчи, 14.10.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Generali Arena (Letna)
Главные тренеры
Ярослав ШилгавыМайкл О`Нилл
Голы
Владимир Дарида67′
Патрик Макнэйр9′
Алекс Крал68′
Джонатан Эванс23′
Патрик Макнэйр40′
Составы команд
23Иржи Павленка
12Майкл Макговерн
84′
2Радим Ржезник
2Конор Маклафлин
6Ондржей Кудела
4Том Флэнаган
13Ян Копиц
5Джонатан Эванс
21Алекс Крал
17Патрик Макнэйр
22Стефан Симич
45′
20Крейг Каткарт
3Ондржей Челустка
14Стюарт Даллас
7Ладислав Крейчи
75′
8Стивен Дэйвис
65′
20Лукаш Масопуст
6Джордж Сэвилл
10Йозеф Хушбауэр
65′
15Джордан Томпсон
65′
19Патрик Шик
13Корри Эванс
12Лукаш Калвах
45′
9Лайам Бойс
71′
18Ян Боржил
21Джош Магеннис
17Яромир Змрхал
45′
18Гэвин Уайт
87′
8Владимир Дарида
7Ниалл Макгинн
11Михаэль Крменчик
45′
9Зденек Ондрашек
90+3′
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)8
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
10Угловые2
16Фолы15
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяИван Кружляк(Словакия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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