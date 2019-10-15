Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Армения
Футбол. Сборные
19:00
Чили
Гвинея
Футбол. Сборные
19:00
Кувейт
Туркмения
Футбол. Сборные
20:00
Дания
Люксембург
Футбол. Сборные
20:00
Мавритания
Ливия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швейцария
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Гибралтар
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швеция
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Румыния
Норвегия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Фарерские острова
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Израиль
Латвия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Лихтенштейн
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Габон
Футбол. Сборные
22:00
Алжир
Колумбия
Футбол. Сборные
16.10
Боливия
Гаити
Футбол. Сборные
16.10
Перу
Уругвай
Все события
Фоторепортажи
10Знарок вернулся, чтобы развалить СКА
18Тренер ЦСКА, защитник «Спартака», легенда сборной России
17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алексис Санчес повредил сухожилие малоберцовой мышцы

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Футболист «Интера» Алексис Санчес получил повреждение сухожилия малоберцовой мышцы левой ноги, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Наверх
Источник: AP 2019

Форвард получил травму в товарищеском матче сборной Чили против команды Колумбии, который прошел в субботу и завершился со счетом 0:0.

Как отмечается, у 30-летнего Санчеса был диагностирован вывих голеностопного сустава левой ноги, что привело к повреждению сухожилия длинной малоберцовой мышцы. В среду у чилийца состоится консультация с врачом в Барселоне, где будет принято решение о необходимости хирургического вмешательства.

Санчес в текущем сезоне провел за «Интер» четыре матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Читайте также
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чили
НовостиМатчиСоставСтатистика
Колумбия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Мамаев забил первый гол за 'Ростов'
Японский гонщик не может забыть медсестру из Сочи после Гран-при России
Роналду попал в клуб 700
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля
Про Черчесова вышла статья в зарубежном СМИ. О чем это говорит
Узбекский Овечкин восхитил Канаду невероятным голом (видео)
Ловчев: Не верю, что Тедеско что-то удастся сделать в «Спартаке»
Василий Уткин назвал рэпера Басту «русским Элтоном Джоном»
«Авангард» — СКА: стали известны составы команд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь