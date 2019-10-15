Алексис Санчес повредил сухожилие малоберцовой мышцы

Источник: AP 2019

Форвард получил травму в товарищеском матче сборной Чили против команды Колумбии, который прошел в субботу и завершился со счетом 0:0.

Как отмечается, у 30-летнего Санчеса был диагностирован вывих голеностопного сустава левой ноги, что привело к повреждению сухожилия длинной малоберцовой мышцы. В среду у чилийца состоится консультация с врачом в Барселоне, где будет принято решение о необходимости хирургического вмешательства.