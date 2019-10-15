Алексис Санчес повредил сухожилие малоберцовой мышцы
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Футболист «Интера» Алексис Санчес получил повреждение сухожилия малоберцовой мышцы левой ноги, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Футболист «Интера» Алексис Санчес получил повреждение сухожилия малоберцовой мышцы левой ноги, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Форвард получил травму в товарищеском матче сборной Чили против команды Колумбии, который прошел в субботу и завершился со счетом 0:0.
Как отмечается, у 30-летнего Санчеса был диагностирован вывих голеностопного сустава левой ноги, что привело к повреждению сухожилия длинной малоберцовой мышцы. В среду у чилийца состоится консультация с врачом в Барселоне, где будет принято решение о необходимости хирургического вмешательства.
Санчес в текущем сезоне провел за «Интер» четыре матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.