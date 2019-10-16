Футболисты сборной Уругвая сыграли вничью с командой Перу
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сборная Уругвая по футболу разошлась миром с командой Перу в товарищеском матче.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сборная Уругвая по футболу разошлась миром с командой Перу в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Лиме, завершилась со счетом 1:1. Кристофер Гонсалес вывел хозяев вперед на 33-й минуте, Дарвин Нуньес восстановил равновесие на 79-й. Защитник уругвайской команды Мартин Касерес был удален с поля на 25-й минуте.
В другом контрольном матче сборная Боливии победила команду Гаити со счетом 3:1.
|Рикардо Гарека
|Оскар Табарес
|Кристофер Гонсалес
|34′
|Дарвин Нуньес
|80′
|1
|Педро Гальесе
|12
|Мартин Кампанья
|2
|Луис Абрам
|2
|Хосе Хименес
|5
|Карлос Самбрано
23′
|3
|Диего Годин
|6
|Мигель Трауко
36′
|22
|Мартин Касерес
26′26′
|16
|Кристофер Гонсалес
|5
|Матиас Весино
|20
|Эдисон Флорес
|15
|Федерико Вальверде
|9
|Паоло Герреро
|6
|Родриго Бентанкур
45′
|17
|Луис Адвинкула
71′87′
|21
|Матиас Винья
|3
|Альдо Корсо
|17
|Диего Лаксальт
45′
|10
|Кристиан Куэва
71′
|20
|Хонатан Родригес
|8
|Габриэль Коста
|7
|Брайан Лосано
75′
|13
|Ренато Тапия
83′
|9
|Дарвин Нуньес
|26
|Йорди Рейна
|16
|Бриан Родригес
63′
|18
|Андре Каррильо
79′
|8
|Наитан Нандес
|14
|Карлос Аскуэс
|18
|Макси Гомес
34′
|4
|Джованни Гонсалес
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|24
|Фолы
|20
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Карлос Эррера(Колумбия)