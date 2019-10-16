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12:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты сборной Уругвая сыграли вничью с командой Перу

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сборная Уругвая по футболу разошлась миром с командой Перу в товарищеском матче.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Лиме, завершилась со счетом 1:1. Кристофер Гонсалес вывел хозяев вперед на 33-й минуте, Дарвин Нуньес восстановил равновесие на 79-й. Защитник уругвайской команды Мартин Касерес был удален с поля на 25-й минуте.

В другом контрольном матче сборная Боливии победила команду Гаити со счетом 3:1.

Перу
1:1
Первый тайм: 1:0
Уругвай
Футбол, Товарищеские матчи, 16.10.2019, 04:30 (МСК UTC+3)Nacional de Lima
Главные тренеры
Рикардо ГарекаОскар Табарес
Голы
Кристофер Гонсалес34′
Дарвин Нуньес80′
Составы команд
1Педро Гальесе
12Мартин Кампанья
2Луис Абрам
2Хосе Хименес
5Карлос Самбрано
23′
3Диего Годин
6Мигель Трауко
36′
22Мартин Касерес
26′26′
16Кристофер Гонсалес
5Матиас Весино
20Эдисон Флорес
15Федерико Вальверде
9Паоло Герреро
6Родриго Бентанкур
45′
17Луис Адвинкула
71′87′
21Матиас Винья
3Альдо Корсо
17Диего Лаксальт
45′
10Кристиан Куэва
71′
20Хонатан Родригес
8Габриэль Коста
7Брайан Лосано
75′
13Ренато Тапия
83′
9Дарвин Нуньес
26Йорди Рейна
16Бриан Родригес
63′
18Андре Каррильо
79′
8Наитан Нандес
14Карлос Аскуэс
18Макси Гомес
34′
4Джованни Гонсалес
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
10Удары (всего)11
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
24Фолы20
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКарлос Эррера(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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