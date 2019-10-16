Футболисты сборной Уругвая сыграли вничью с командой Перу

Встреча, прошедшая в Лиме, завершилась со счетом 1:1. Кристофер Гонсалес вывел хозяев вперед на 33-й минуте, Дарвин Нуньес восстановил равновесие на 79-й. Защитник уругвайской команды Мартин Касерес был удален с поля на 25-й минуте.