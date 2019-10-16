Футболисты сборной Канады впервые за 34 года победили команду США

Встреча группы А Лиги наций КОНКАКАФ, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Алфонсо Дэвис (63-я минута) и Лукас Каваллини (90+1).

Канадцы прервали 17-матчевую безвыигрышную серию в играх со сборной США, которая продолжалась с апреля 1985 года.