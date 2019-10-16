Российские футболисты стали вторыми на Всемирных пляжных играх

Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды голами отметились Артур Папоротный, Федор Земсков и Алексей Макаров. Бронзовыми призерами турнира стали иранские футболисты, которые переиграли итальянцев (основное время — 5:5, 3:1 — по пенальти).

В общем зачете Всемирных пляжных игр сборная России заняла шестое место, завоевав две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Первое место в общем зачете заняла сборная Испании (7−1−2), второе — команда Бразилии (5−4−3), третье — команда Италии (4−1−1).