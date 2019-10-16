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22:16 (мск), источник: ТАСС

Российские футболисты стали вторыми на Всемирных пляжных играх

ТАСС, 16 октября. Мужская сборная России по пляжному футболу со счетом 3:9 проиграла команде Бразилии в финальном матче на Всемирных пляжных играх, которые проходили в Дохе.

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Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды голами отметились Артур Папоротный, Федор Земсков и Алексей Макаров. Бронзовыми призерами турнира стали иранские футболисты, которые переиграли итальянцев (основное время — 5:5, 3:1 — по пенальти).

В общем зачете Всемирных пляжных игр сборная России заняла шестое место, завоевав две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Первое место в общем зачете заняла сборная Испании (7−1−2), второе — команда Бразилии (5−4−3), третье — команда Италии (4−1−1).

Первые в истории Всемирные пляжные игры прошли в Катаре с 12 по 16 октября. Соревнования прошли под эгидой Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). На соревнованиях были представлены 14 спортивных дисциплин. Следующие Всемирные пляжные игры пройдут в 2021 году, место проведения пока неизвестно.

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