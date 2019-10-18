Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Локомотив
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Байер
Футбол. Зарубежный
21:45
Ницца
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Гранада
Осасуна
Футбол. Первый дивизион
19.10
Луч
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19.10
СКА-Хабаровск
Томь
Все события
Фоторепортажи
38Фингал олимпийского чемпиона, хоккейное карате от внука Билялетдинова. Фото московского дерби
7Бивол защитил титул чемпиона мира по боксу
10:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Представлен логотип Кубка Америки — 2020

КОНМЕБОЛ презентовала логотип Кубка Америки 2020 года.

Наверх

Турнир пройдёт на территории Аргентины и Колумбии, поэтому в представленной эмблеме использованы цвета этих государств.

«Цвета принимающих стран, Аргентины и Колумбии, вместе со ссылками на союз континента и фанатов, поле и солнце, играют главную роль в изображении Кубка Америки — 2020», — написано на странице турнира в «Твиттере».

Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии. Это будет первый раз, когда турнир примет не одна страна, с 1983 года, когда он проводился в разных странах.

Начиная с этого года турнир будет проходить раз в четыре года по чётным годам, а следующий турнир состоится в 2024 году.

В турнире, как обычно, будут участвовать 12 сборных (в том числе две приглашённые).

Во время загрузки произошла ошибка.
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
РПЛ вернулась. Что произошло с лидерами лиги во время паузы
Гусев обокрал Панарина и забил важнейший гол в матче НХЛ (видео)
Серия Гран-при по фигурному катанию стартует этапом в Лас-Вегасе
Четвертая ракетка мира Медведев снялся с турнира ATP в Вене
Варламов становится звездой Нью-Йорка. В него не зря поверили
Новый позор Ковальчука. Чемпион ОИ выдал еще один кошмарный матч
Российский боец ММА проиграл в казино 200 тысяч долларов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь