Футболист попросился в сборную по почте и получил приглашение в команду

Бабот, выступающий за немецкий клуб «Карбенер» с помощью родственников смог найти электронный адрес Федерациии футбола Андорры, куда направил резюме вместе с видеозаписью своего последнего гола.

Вскоре 16-летнего игрока, чья мать родом из Андорры, пригласили на просмотр в национальную команду до 17 лет. Но уже через несколько занятий Бабота перевели в сборную U-19, за которую он дебютировал в отборочном матче к Чемпионату Европы с командой Шотландии.