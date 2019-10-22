Футболист попросился в сборную по почте и получил приглашение в команду
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пау Бабот дебютировал за юношескую сборную Андорры по футболу после того, как сам попросился в команду по электронной почте, сообщает сайт ФИФА.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пау Бабот дебютировал за юношескую сборную Андорры по футболу после того, как сам попросился в команду по электронной почте, сообщает сайт ФИФА.
Бабот, выступающий за немецкий клуб «Карбенер» с помощью родственников смог найти электронный адрес Федерациии футбола Андорры, куда направил резюме вместе с видеозаписью своего последнего гола.
Вскоре 16-летнего игрока, чья мать родом из Андорры, пригласили на просмотр в национальную команду до 17 лет. Но уже через несколько занятий Бабота перевели в сборную U-19, за которую он дебютировал в отборочном матче к Чемпионату Европы с командой Шотландии.
Я очень нервничал перед свои дебютом и боялся ошибиться. Скорости в матчах с 19-летними ребятам были очень высокими, а играть со взрослыми оказалось непросто. Но мне даже удалось выиграть одно единоборство.
Сборная Андорры U-19 занимает последнее место в своей отборочной группе, не имея в своем активе очков после трех матчей.