Экс-тренер казахстанского клуба возглавил сборную Болгарии по футболу

Контракт с 64-летним специалистом рассчитан на полгода с возможностью продления. На этом посту Дерменджиев сменил Красимира Балакова, отправленного в отставку 18 октября после поражения от Англии со счетом 0:6 в матче квалификационного раунда Евро-2020.

В начале сезона КПЛ-2018 Дерменджиев тренировал «Ордабасы». Под его руководством шымкентцы стартовали в чемпионате с четырех побед подряд, но затем команда лишилась возможности участвовать в еврокубках и начались задержки по зарплате, тогда болгарин решил покинуть клуб.