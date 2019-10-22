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21:00 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер казахстанского клуба возглавил сборную Болгарии по футболу

Бывший наставник «Ордабасы» Георги Дерменджиев назначен главным тренером сборной Болгарии по футболу, сообщает официальный сайт Болгарского футбольного союза.

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Источник: dnevnik.bg

Контракт с 64-летним специалистом рассчитан на полгода с возможностью продления. На этом посту Дерменджиев сменил Красимира Балакова, отправленного в отставку 18 октября после поражения от Англии со счетом 0:6 в матче квалификационного раунда Евро-2020.

В начале сезона КПЛ-2018 Дерменджиев тренировал «Ордабасы». Под его руководством шымкентцы стартовали в чемпионате с четырех побед подряд, но затем команда лишилась возможности участвовать в еврокубках и начались задержки по зарплате, тогда болгарин решил покинуть клуб.

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