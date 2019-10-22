Экс-тренер казахстанского клуба возглавил сборную Болгарии по футболу
Бывший наставник «Ордабасы» Георги Дерменджиев назначен главным тренером сборной Болгарии по футболу, сообщает официальный сайт Болгарского футбольного союза.
Бывший наставник «Ордабасы» Георги Дерменджиев назначен главным тренером сборной Болгарии по футболу, сообщает официальный сайт Болгарского футбольного союза.
Контракт с 64-летним специалистом рассчитан на полгода с возможностью продления. На этом посту Дерменджиев сменил Красимира Балакова, отправленного в отставку 18 октября после поражения от Англии со счетом 0:6 в матче квалификационного раунда Евро-2020.
В начале сезона КПЛ-2018 Дерменджиев тренировал «Ордабасы». Под его руководством шымкентцы стартовали в чемпионате с четырех побед подряд, но затем команда лишилась возможности участвовать в еврокубках и начались задержки по зарплате, тогда болгарин решил покинуть клуб.