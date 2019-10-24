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19:36 (мск), источник: ТАСС

Место проведения матчей ЧМ-2021 по пляжному футболу в Москве может быть изменено

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Окончательное решение о месте проведения в Москве матчей чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года будет принято после консультаций с руководством города. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг Россия получила право на проведение мирового первенства по пляжному футболу 2021 года. Сообщалось, что главной площадкой турнира будут «Лужники».

«По заявочной документации, которую мы подали, опция А — это “Лужники”. В то же время мы заложили, что место проведения может быть изменено, мы понимаем, что Москва обладает большим количеством знаменательных площадок, — сказал Алаев. — Все помнят, что пляжный футбол проходил и у Парка Победы, и в Парке Горького, и на ВДНХ. Прежде чем принять окончательное решение, мы с руководством города проанализируем каждую площадку, рассчитаем экономический эффект».


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«Турниры в Москве всегда проходили на высоком уровне, мы понимали, что готовы провести главный турнир, и рады, что Международная федерация футбола (ФИФА) оценила нашу заявку. Насколько мы знаем, федерация решила даже не делать тайного голосования, провести все открыто — настолько заявка была впереди. Не надо сравнивать большой чемпионат мира и пляжный, прежде всего из-за специфики. В “пляжке” ключевым моментом является билетная программа, мы запланировали первую встречу с ФИФА в Парагвае перед началом чемпионата мира 2019 года, одним из главных моментов будет выбор стадиона», — добавил Алаев.

Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил каждый год, после чего стал проводиться один раз в два года. Турнир 13 раз принимала Бразилия, по разу — Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова.

Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Сборная России дважды в истории становилась победителем турнира (2011, 2013).

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