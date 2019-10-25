Неймар не вызван в сборную Бразилии на матч с Аргентиной

Неймар не вызван в сборную Бразилии на матч с Аргентиной

Сборная Бразилии назвала состав на товарищеские матчи с Аргентиной и Кореей. В национальную команду не было вызвано ни одного футболиста из местного чемпионата. Также в играх не примет участия капитан сборной Неймар, получивший в составе «ПСЖ» травму.