Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
Урал
00
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:45
Нант
Монако
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Алавес
Все события
Фоторепортажи
17Последний матч Карреры в «Спартаке». Он был год назад
14«ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Сити» порезвились. Обзор вторничных матчей ЛЧ
18:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Неймар не вызван в сборную Бразилии на матч с Аргентиной

Сборная Бразилии назвала состав на товарищеские матчи с Аргентиной и Кореей. В национальную команду не было вызвано ни одного футболиста из местного чемпионата. Также в играх не примет участия капитан сборной Неймар, получивший в составе «ПСЖ» травму.

Наверх
Источник: AP 2019

Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Алиссон («Ливерпуль», Англия), Даниэл Фузато («Рома», Италия);.

Защитники: Данилу, Алекс Сандру (оба — «Ювентус», Италия), Эмерсон («Бетис», Испания), Ренан Лоди, Фелипе (оба — «Атлетико», Испания), Тиагу Силва, Маркиньюс (оба — «ПСЖ», Франция), Эдер Милитау («Реал», Испания);.

Фоторепортаж
Неймар умеет отдыхать

Полузащитники: Каземиру («Реал», Испания), Артур («Барселона», Испания), Фабинью («Ливерпуль», Англия), Дуглас Луис («Астон Вилла», Англия), Филиппе Коутинью («Бавария», Германия), Лукас Пакета («Милан», Италия);.

Нападающие: Родригу («Реал», Испания), Роберту Фирмину («Ливерпуль», Англия), Ришарлисон («Эвертон», Англия), Виллиан («Челси», Англия), Габриэл Жезус («Манчестер Сити», Англия), Давид Нерес («Аякс», Голландия).

С Аргентиной Бразилия сыграет 15 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), а с Кореей — 19 ноября в Дубае (ОАЭ).

Читайте также
Роналду и Неймар сошлись на ринге
Во время загрузки произошла ошибка.
7 июля© Ньюстюб
Аргентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бразилия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Южная Корея
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Овечкин снова переписал историю и побил крутой рекорд НХЛ
Павел Буре высказался о составе сборной России на Кубке Карьяла
В ворота «Зенита» был забит лучший гол недели в Лиге чемпионов
Ольга Смородская: Никакого уважения к Кононову у меня нет
Сборная России едет на Кубок Дэвиса сильнейшим составом
«Какой несимпатичный!»: жена Семака — о первой встрече с мужем
«Рубин» принимает «Урал» в стартовом матче тура ЧР (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь