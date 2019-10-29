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09:52 (мск), источник: Матч ТВ

Капитан сборной Египта отказался передать капитанскую повязку Салаху

Действующий капитан сборной Египта Ахмед Фатхи выступил против инициативы Египетской футбольной ассоциации передать капитанскую повязку Мохамеду Салаху.

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Источник: AP 2019

Египетская футбольная ассоциация пытается наладить отношения со своим лидером Мохамедом Салахом.

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Национальная ассоциация планирует предложить Салаху капитанскую повязку в сборной Египта. Однако против этой инициативы выступил действующий капитан национальной сборной Ахмед Фатхи. Об этом сообщил его агент Надер Шавки.

— Да, у Фатхи попросили передать капитанскую повязку сборной Египта Мохамеду Салаху. Фатхи был удивлен этой просьбой и отклонил ее. Я думаю, что он перестанет выступать за сборную, если у него отберут капитанскую повязку. Лично я думаю, что Салах и сам откажется от того, чтобы забрать капитанскую повязку у Фатхи, — сказал Шавки в эфире ON Sport.

Ранее Салах удалил из описания своей страницы в твиттере сборную Египта, оставив лишь упоминание о принадлежности «Ливерпулю». Причиной такого решения послужило то, что нападающий не получил должной поддержки от Египта во время голосования за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА. Представители страны проголосовали не за него. Приз в итоге получил лидер «Барселоны» Лионель Месси, а Салах занял четвертое место.

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