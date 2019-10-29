Капитан сборной Египта отказался передать капитанскую повязку Салаху

Источник: AP 2019

Египетская футбольная ассоциация пытается наладить отношения со своим лидером Мохамедом Салахом.

Национальная ассоциация планирует предложить Салаху капитанскую повязку в сборной Египта. Однако против этой инициативы выступил действующий капитан национальной сборной Ахмед Фатхи. Об этом сообщил его агент Надер Шавки.

— Да, у Фатхи попросили передать капитанскую повязку сборной Египта Мохамеду Салаху. Фатхи был удивлен этой просьбой и отклонил ее. Я думаю, что он перестанет выступать за сборную, если у него отберут капитанскую повязку. Лично я думаю, что Салах и сам откажется от того, чтобы забрать капитанскую повязку у Фатхи, — сказал Шавки в эфире ON Sport.