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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Андоновски возглавил женскую сборную США по футболу

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Влатко Андоновски назначен главным тренером женской сборной США по футболу, сообщается на официальном сайте Федерации футбола США (US Soccer).

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Срок контракта с 43-летним уроженцем Скопье не уточняется, но, по данным Washington Post, соглашение рассчитано до 2023 года.

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Андоновски сменил в должности Джилл Эллис, которая руководила командой более пяти лет и привела сборную США к двум титулам чемпиона мира (в 2015 и 2019 годах).

«Для меня это большая честь, я рад начать работу с этой группой игроков и тренеров. Все предыдущие талантливые тренеры и игроки заложили традиции превосходства, я полон решимости упорно работать, чтобы развитие продолжалось», — сказал Андоновски.

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Ранее Андоновски на протяжении семи сезонов работал главным тренером в Национальной женской футбольной лиге (NWSL), дважды сделал «Канзас Сити» чемпионом NWSL.

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