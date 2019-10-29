Андоновски возглавил женскую сборную США по футболу

Срок контракта с 43-летним уроженцем Скопье не уточняется, но, по данным Washington Post, соглашение рассчитано до 2023 года.

Андоновски сменил в должности Джилл Эллис, которая руководила командой более пяти лет и привела сборную США к двум титулам чемпиона мира (в 2015 и 2019 годах).

«Для меня это большая честь, я рад начать работу с этой группой игроков и тренеров. Все предыдущие талантливые тренеры и игроки заложили традиции превосходства, я полон решимости упорно работать, чтобы развитие продолжалось», — сказал Андоновски.