Андоновски возглавил женскую сборную США по футболу
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Влатко Андоновски назначен главным тренером женской сборной США по футболу, сообщается на официальном сайте Федерации футбола США (US Soccer).
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Влатко Андоновски назначен главным тренером женской сборной США по футболу, сообщается на официальном сайте Федерации футбола США (US Soccer).
Срок контракта с 43-летним уроженцем Скопье не уточняется, но, по данным Washington Post, соглашение рассчитано до 2023 года.
Андоновски сменил в должности Джилл Эллис, которая руководила командой более пяти лет и привела сборную США к двум титулам чемпиона мира (в 2015 и 2019 годах).
«Для меня это большая честь, я рад начать работу с этой группой игроков и тренеров. Все предыдущие талантливые тренеры и игроки заложили традиции превосходства, я полон решимости упорно работать, чтобы развитие продолжалось», — сказал Андоновски.
Ранее Андоновски на протяжении семи сезонов работал главным тренером в Национальной женской футбольной лиге (NWSL), дважды сделал «Канзас Сити» чемпионом NWSL.