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15:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черчесов прочитал лекцию европейским тренерам в штаб-квартире УЕФА

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выступил с лекцией перед тренерами из Албании, Чехии, Северной Македонии и Черногории в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, сообщается на официальном сайте РФС.

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Источник: РИА "Новости"

56-летний специалист пообщался с тренерами, обучающимися на категорию PRO, по приглашению руководителя департамента УЕФА по обучению и подготовке специалистов в сфере футбола Франка Лудольфа.

«У нас получился содержательный диалог, в ходе которого мы обменялись мнениями об особенностях тренерской профессии как на уровне сборных, так и клубов. Коллег интересовали вопросы, касающиеся работы в сборной России, и я постарался дать на них содержательные ответы», — подчеркнул Черчесов.

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