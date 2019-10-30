Черчесов прочитал лекцию европейским тренерам в штаб-квартире УЕФА
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выступил с лекцией перед тренерами из Албании, Чехии, Северной Македонии и Черногории в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выступил с лекцией перед тренерами из Албании, Чехии, Северной Македонии и Черногории в
56-летний специалист пообщался с тренерами, обучающимися на категорию PRO, по приглашению руководителя департамента УЕФА по обучению и подготовке специалистов в сфере футбола Франка Лудольфа.
«У нас получился содержательный диалог, в ходе которого мы обменялись мнениями об особенностях тренерской профессии как на уровне сборных, так и клубов. Коллег интересовали вопросы, касающиеся работы в сборной России, и я постарался дать на них содержательные ответы», — подчеркнул Черчесов.