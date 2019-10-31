Месси впервые с июля вызван в сборную Аргентины

В национальную команду вызван форвард «Барселоны» Лионель Месси. Последний матч в составе сборной нападающий провел 6 июля в Кубке Америки против Чили (2:1), в котором получил красную карточку.

Напомним, форвард был дисквалифицирован за комментарии в адрес руководства КОНМЕБОЛ. Он был недоволен судейством на Кубке Америки-2019, где команда заняла третье место.