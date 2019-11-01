Молодежка: подпитка для сборной или поле для экспериментов?

Источник: Prosports.kz

В отличие от нашей главной команды молодежная сборная (U-21) уже ушла на зимний перерыв, ее ближайший матч намечен только на март 2020-го. И пусть отборочный цикл ЕВРО в самом разгаре, уже есть резон подвести промежуточные итоги выступления в квалификации и сделать определенные выводы, так как с каждым из противников мы уже сыграли.

Для начала взглянем на текущую таблицу отборочного турнира группы в шестой группе и искренне порадуемся за молодых казахстанцев:

Группа 6

М П Н П О Испания 3 3 0 0 9 Казахстан 5 2 1 2 7 Северная Македония 3 2 1 0 7 Израиль 2 2 0 0 6 Черногория 5 1 0 4 3 Фарерские острова 4 0 0 4 0

Что ж, на первый взгляд есть чем гордиться. Дружина Александра Москаленко идет на втором месте, уступая только грозной «красной фурии», и эта позиция дает право сыграть в стыковых матчах, победители которых пробьются непосредственно в финальную стадию континентального первенства. Однако при ближайшем рассмотрении не трудно обнаружить, что по потерянным очкам нас опережают и Северная Македония, и Израиль, причем опережают существенно, а израильтяне, как и испанцы, пока вообще идут без потерь. Понятное дело, что эти самые очки нашим соперникам еще предстоит набрать, однако не стоит особо рассчитывать на то, что этого не произойдет.

Источник: Prosports.kz

В пяти проведенных встречах наша молодежка одержала две победы, столько же раз уступила и один матч завершила вничью — типичный график для середняка, но никак не для претендента на одну из двух итоговых позиций в группе по итогам квалификации. К тому же оба выигрыша казахстанцев приходятся на аутсайдеров шестерки — сборные Фарерских островов и Черногории. С более сильными македонцами мы разошлись миром, а фаворитам секстета Испании и Израилю проиграли, причем на своем поле. Особенно обидным видится домашнее поражение от посланцев с Земли обетованной, когда при счете 1:1 хозяева не реализовали пенальти и в результате уступили 1:2. Тот удар с 11-метровой отметки исполнял Акмаль Бахтияров, вплоть до конца октября вообще не имевший игровой практики.

Источник: Prosports.kz

И вот теперь переходим к вопросам к тренерскому штабу по персоналиям и начнем как раз с Бахтиярова, который в свое время с большим скандалом покинул «Кайрат» и транзитом через армянский «Арцах» оказался в ФК «Сочи», на тот момент еще команде второго по силе российского дивизиона. Казахстанец и в ФНЛ не был твердым игроком основы, а после того, как «барсы» решили задачу по выходу в премьер-лигу и пополнили свои ряды качественными исполнителями, Акмаль совсем перестал попадать в состав. В сезоне 2019/20 Бахтияров провел на поле в официальных матчах всего час, когда его клуб в 1/16 финала розыгрыша Кубка России уступил «Шиннику» в серии пенальти. К слову, тогда пробитие 11-метрового казахстанцу не доверили.

Источник: Prosports.kz

Понятно, что с «точки» не забивали и куда более великие игроки, нежели Бахтияров. Да и сам Акмаль — мастер весьма качественный, но исполнение пенальти к классу футболиста имеет намного меньше отношения, чем к его физическому и психологическому состоянию даже не в день матча, а конкретно в момент удара. И претензии хочется предъявить не самому полузащитнику, а наставнику молодежки: Бахтияров не играет в клубе, но получает место в старте сборной, да еще и исполняет пенальти — за какие заслуги?! Понятно, что он состоит на балансе команды РПЛ — крепкого турнира, гораздо мощнее местной лиги. Однако сам клуб «Сочи» — аутсайдер премьер-лиги, главная задача которого — не вылететь обратно в ФНЛ, и там Акмаль не на первых и даже не на вторых ролях.

Источник: Prosports.kz

Идем дальше. В том же матче с Израилем Москаленко делает сразу две замены уже в компенсированное время, когда проигрывающей стороне паузы в игре нужны, словно мертвому припарки. При этом одним из тех, кто появился на поле, был некто Вадим Яковлев, чье имя не было известно даже самым дотошным любителям футбольной статистики в Казахстане. Кто такой, где играет? Выясняется, что парень занимается в академии кишиневского «Зимбру», но молдавский клуб не может даже заключить с Яковлевым конт­ракт, так как он еще несовершеннолетний, ему всего 16. Почему? Зачем? Разве этот юнец способен спасти ситуацию в противоборстве с соперниками, которые на 3−4 года, а то и на пять лет старше его? Поговаривают, что тренерский штаб получил негласную рекомендацию от наших футбольных верхов заиграть Вадима за Казахстан, чтобы впоследствии его не смогли к себе переманить молдаване. Однако если это действительно так, то подобная рекомендация не больше чем глупость, так как до тех пор, пока игрок не провел ни одного матча за национальную сборную, причем официального, он вправе сам выбирать футбольное гражданство. Но тогда с какой целью Москаленко выпустил Яковлева на 90+2 минуте? Для чего ему это надо? Или не ему? Печально, если в дело стали вмешиваться агенты и прочие «жучки», преследующие личные интересы.

Ниже приведена таблица, в которой указано, кто и сколько из игроков молодежки провел времени в текущем сезоне за свои клубы в чемпионате.



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Таблица № 1.

Источник: Prosports.kz

Яковлева вы там не найдете просто потому, что он не играл в принципе. Бахтиярова в этой таблице также нет, так как Акмаль впервые вышел в матче первенства РПЛ за ФК «Сочи» только 26 октября, когда вышел на замену за три минуты до конца проигранной встречи с «Ростовом». Но к тому времени молодежная сборная уже ушла на каникулы.

Источник: Prosports.kz

Что еще бросается в глаза? Немалое количество в молодежке представителей карагандинского «Шахтера» и его фарм-клуба, а также игроков из других клубов с севера Казахстана — из Нур-Султана, Павлодара, Петропавловска. Какая-то странная скученность, не правда ли? Создается впечатление, что у тренерского штаба сборной нет возможности, а еще хуже, если нет желания просматривать в боевых условиях парней из всех регионов Казахстана, поэтому привлекаются те, кто в «шаговой доступности». Трудно поверить, что юных талантов нет на западе и уж тем более на юге страны — в традиционной кузнице кадров. Да и «Кайрат» вполне мог бы делегировать в молодежную сборную большее число игроков. Понятно, что Москаленко, большую часть своей игроцкой и тренерской карьеры отдавший карагандинскому футболу, проще делать ставку на тех, кто у него постоянно на виду, однако местечковость для общего блага не союзник. К тому же у главного тренера есть великолепные помощники — лучший теоретик Казахстана Павел Черепанов, прекрасно знающий футбол изнутри Кайрат Нурдаулетов и, пожалуй, самый перспективный наш специалист Александр Кузнецов, имеющий богатый опыт работы с молодежью, в том числе и зарубежной. Неужели их совместных усилий не хватает для того, чтобы прошерстить каждый угол?

В следующей таблице приведены данные о количестве проведенного времени игроками за сборную U-21.

Таблица № 2.

Источник: Prosports.kz