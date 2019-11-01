Молодежка: подпитка для сборной или поле для экспериментов?
Для чего Казахстанскому футболу нужна команда U-21 и по какому принципу она комплектуется?
Для чего Казахстанскому футболу нужна команда U-21 и по какому принципу она комплектуется?
В отличие от нашей главной команды молодежная сборная (U-21) уже ушла на зимний перерыв, ее ближайший матч намечен только на март 2020-го. И пусть отборочный цикл ЕВРО в самом разгаре, уже есть резон подвести промежуточные итоги выступления в квалификации и сделать определенные выводы, так как с каждым из противников мы уже сыграли.
Для начала взглянем на текущую таблицу отборочного турнира группы в шестой группе и искренне порадуемся за молодых казахстанцев:
|М
|П
|Н
|П
|О
|Испания
|3
|3
|0
|0
|9
|Казахстан
|5
|2
|1
|2
|7
|Северная Македония
|3
|2
|1
|0
|7
|Израиль
|2
|2
|0
|0
|6
|Черногория
|5
|1
|0
|4
|3
|Фарерские острова
|4
|0
|0
|4
|0
Что ж, на первый взгляд есть чем гордиться. Дружина Александра Москаленко идет на втором месте, уступая только грозной «красной фурии», и эта позиция дает право сыграть в стыковых матчах, победители которых пробьются непосредственно в финальную стадию континентального первенства. Однако при ближайшем рассмотрении не трудно обнаружить, что по потерянным очкам нас опережают и Северная Македония, и Израиль, причем опережают существенно, а израильтяне, как и испанцы, пока вообще идут без потерь. Понятное дело, что эти самые очки нашим соперникам еще предстоит набрать, однако не стоит особо рассчитывать на то, что этого не произойдет.
В пяти проведенных встречах наша молодежка одержала две победы, столько же раз уступила и один матч завершила вничью — типичный график для середняка, но никак не для претендента на одну из двух итоговых позиций в группе по итогам квалификации. К тому же оба выигрыша казахстанцев приходятся на аутсайдеров шестерки — сборные Фарерских островов и Черногории. С более сильными македонцами мы разошлись миром, а фаворитам секстета Испании и Израилю проиграли, причем на своем поле. Особенно обидным видится домашнее поражение от посланцев с Земли обетованной, когда при счете 1:1 хозяева не реализовали пенальти и в результате уступили 1:2. Тот удар с 11-метровой отметки исполнял Акмаль Бахтияров, вплоть до конца октября вообще не имевший игровой практики.
И вот теперь переходим к вопросам к тренерскому штабу по персоналиям и начнем как раз с Бахтиярова, который в свое время с большим скандалом покинул «Кайрат» и транзитом через армянский «Арцах» оказался в ФК «Сочи», на тот момент еще команде второго по силе российского дивизиона. Казахстанец и в ФНЛ не был твердым игроком основы, а после того, как «барсы» решили задачу по выходу в
Понятно, что с «точки» не забивали и куда более великие игроки, нежели Бахтияров. Да и сам Акмаль — мастер весьма качественный, но исполнение пенальти к классу футболиста имеет намного меньше отношения, чем к его физическому и психологическому состоянию даже не в день матча, а конкретно в момент удара. И претензии хочется предъявить не самому полузащитнику, а наставнику молодежки: Бахтияров не играет в клубе, но получает место в старте сборной, да еще и исполняет пенальти — за какие заслуги?! Понятно, что он состоит на балансе команды РПЛ — крепкого турнира, гораздо мощнее местной лиги. Однако сам клуб «Сочи» — аутсайдер
Идем дальше. В том же матче с Израилем Москаленко делает сразу две замены уже в компенсированное время, когда проигрывающей стороне паузы в игре нужны, словно мертвому припарки. При этом одним из тех, кто появился на поле, был некто Вадим Яковлев, чье имя не было известно даже самым дотошным любителям футбольной статистики в Казахстане. Кто такой, где играет? Выясняется, что парень занимается в академии кишиневского «Зимбру», но молдавский клуб не может даже заключить с Яковлевым контракт, так как он еще несовершеннолетний, ему всего 16. Почему? Зачем? Разве этот юнец способен спасти ситуацию в противоборстве с соперниками, которые на 3−4 года, а то и на пять лет старше его? Поговаривают, что тренерский штаб получил негласную рекомендацию от наших футбольных верхов заиграть Вадима за Казахстан, чтобы впоследствии его не смогли к себе переманить молдаване. Однако если это действительно так, то подобная рекомендация не больше чем глупость, так как до тех пор, пока игрок не провел ни одного матча за национальную сборную, причем официального, он вправе сам выбирать футбольное гражданство. Но тогда с какой целью Москаленко выпустил Яковлева на 90+2 минуте? Для чего ему это надо? Или не ему? Печально, если в дело стали вмешиваться агенты и прочие «жучки», преследующие личные интересы.
Ниже приведена таблица, в которой указано, кто и сколько из игроков молодежки провел времени в текущем сезоне за свои клубы в чемпионате.
Таблица № 1.
Яковлева вы там не найдете просто потому, что он не играл в принципе. Бахтиярова в этой таблице также нет, так как Акмаль впервые вышел в матче первенства РПЛ за ФК «Сочи» только 26 октября, когда вышел на замену за три минуты до конца проигранной встречи с «Ростовом». Но к тому времени молодежная сборная уже ушла на каникулы.
Что еще бросается в глаза? Немалое количество в молодежке представителей карагандинского «Шахтера» и его
В следующей таблице приведены данные о количестве проведенного времени игроками за сборную U-21.
Таблица № 2.
Здесь видно, на кого Москаленко делает ставку на длинной дистанции. И вновь в приоритете представители Караганды и области. Не будь в команде посланцев из «Кайрата», нашу молодежку можно было бы назвать сборной Северного Казахстана. В одной отборочной группе Евро-2021 с Северной Македонией она бы смотрелась вполне органично. А если без шуток, то хотелось бы посоветовать тренерскому штабу уделять побольше внимания не только представителям «Шахтера», «Астаны» и «Кайрата», но и других клубов. Отнюдь не собираюсь учить тренерскому ремеслу Александра Москаленко и его помощников, просто хочется, чтобы в молодежной сборной выступали действительно лучшие, а не нужные и доступные.