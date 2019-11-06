Сборная России вышла в полуфинал Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Источник: РИА "Новости"

В составе сборной России отличились Владислав Жариков (8-я минута), Борис Никоноров (19) и Виктор Крышанов (30). У мексиканцев гол забил Нестор Мартинес (20). На 21-й минуте за вторую желтую карточку был удален мексиканец Рамон Мальдонадо.

Сборной России в группе В противостоят команды Ирана, Мексики и Египта, в первом туре россияне оказались сильнее египтян (5:3). Российская команда после двух туров набрала 6 очков и досрочно обеспечила выход в полуфинал, мексиканцы идут на четвертой строчке, не набрав ни одного очка. Матч второго тура между сборными Ирана и Египта пройдет позднее в среду. В заключительном туре россияне сыграют с командой Ирана, встреча пройдет 7 ноября, начало в 19:00 мск.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sNfLNiwo4ME" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В группе А выступают команды Испании, Италии, ОАЭ и Японии. Сборная Испании возглавляет турнирную таблицу с 4 очками в активе, на втором месте команда Японии (3), на третьем — ОАЭ (2), замыкают таблицу итальянцы (0). По итогам группового этапа две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал турнира.

Межконтинентальный кубок проходит в девятый раз, первый розыгрыш прошел в 2011 году. Турнир является ежегодным и традиционно проходит в ОАЭ. Сборная России выигрывала турнир трижды (2011, 2012, 2015), три раза российские футболисты занимали второе место (2013, 2014, 2018), в 2016 году стали бронзовыми призерами, в 2017-м заняли четвертое место.