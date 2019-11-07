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21:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские пляжники по пенальти уступили иранцам в Межконтинентальном кубке

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сборная России по пляжному футболу в серии пенальти уступила команде Ирана в третьем туре группового этапа Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае (ОАЭ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы B завершилась в серии пенальти со счетом 4:5 (основное и дополнительное время встречи — 3:3). В составе российской команды отличились Максим Чужков, Владимир Раскин и Борис Никоноров.

В другом матче квартета сборная Мексики уступила команде Египта — 1:4. Сборная России, набрав шесть очков, вышла в плей-офф турнира со второго места, команда Ирана (7) выиграла групповой этап. Сборная Египта (3) заняла третье место, команда Мексики (0) — четвертое.

Результаты матчей группы A:

Италия — Испания — 8:7,

ОАЭ — Япония — 1:1 (2:1 — по пенальти).

Из группы A в плей-офф пробились сборные Испании и ОАЭ. В полуфинале сборная России сыграет с командой Испании, а иранцы — со сборной ОАЭ,

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