Российские пляжники по пенальти уступили иранцам в Межконтинентальном кубке

Встреча группы B завершилась в серии пенальти со счетом 4:5 (основное и дополнительное время встречи — 3:3). В составе российской команды отличились Максим Чужков, Владимир Раскин и Борис Никоноров.
В другом матче квартета сборная Мексики уступила команде Египта — 1:4. Сборная России, набрав шесть очков, вышла в плей-офф турнира со второго места, команда Ирана (7) выиграла групповой этап. Сборная Египта (3) заняла третье место, команда Мексики (0) — четвертое.
Результаты матчей группы A:
ОАЭ — Япония — 1:1 (2:1 — по пенальти).
Из группы A в плей-офф пробились сборные Испании и ОАЭ. В полуфинале сборная России сыграет с командой Испании, а иранцы — со сборной ОАЭ,