Российские пляжники по пенальти уступили иранцам в Межконтинентальном кубке

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы B завершилась в серии пенальти со счетом 4:5 (основное и дополнительное время встречи — 3:3). В составе российской команды отличились Максим Чужков, Владимир Раскин и Борис Никоноров.

В другом матче квартета сборная Мексики уступила команде Египта — 1:4. Сборная России, набрав шесть очков, вышла в плей-офф турнира со второго места, команда Ирана (7) выиграла групповой этап. Сборная Египта (3) заняла третье место, команда Мексики (0) — четвертое.

Результаты матчей группы A:

Италия — Испания — 8:7,

ОАЭ — Япония — 1:1 (2:1 — по пенальти).