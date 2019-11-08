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20:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские пляжники проиграли в полуфинале Межконтинентального кубка

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сборная России по пляжному футболу уступила команде Испании в полуфинале Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае (ОАЭ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу испанцев. Голы в составе российской команды забили Борис Никоноров (19-я минута) и Остап Федоров (27).

В матче за третье место сборная России сыграет с проигравшим в паре Иран — ОАЭ.

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