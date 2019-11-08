Российские «пляжники» за бронзу Межконтинентального кубка сыграют с командой ОАЭ

Иранцы одержали вторую подряд победу в серии пенальти. Накануне они таким же образом одолели россиян во встрече за первое место в подгруппе. Сборная ОАЭ все четыре матча на турнире завершила с равным счётом в основное время. Итальянцев арабы победили в овертайме, Испании уступили по пенальти, а японцев обыграли в серии девятиметровых.