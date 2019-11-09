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00:03 (мск), источник: Чемпионат.com

НФС запретил сборной Германии играть в странах, где ущемляются права женщин

Президент Немецкого футбольного союза (НФС) Фриц Келлер заявил, что отныне сборным командам страны запрещено проводить матчи на территории стран, где существует ущемление прав женщин.

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Источник: Reuters

«Мы должны вместе обсудить социальные проблемы, чтобы были способны отвечать на сложные вопросы современности. Какие ценности являются для нас нерушимыми? Например, права женщин. Именно поэтому на своём первом заседании исполкома НФС я представил проект резолюции, на основании которого отныне мы запрещаем национальным командам проводить матчи в странах, где женщинам не предоставляется равный доступ к футбольным стадионам или другим спортивным сооружениям. Моё предложение было единогласно принято президиумом НФС», — приводит слова Келлера официальный сайт НФС.

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