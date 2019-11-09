Сборная России проиграла ОАЭ в матче за бронзу Межконтинентального кубка
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сборная России в дополнительное время проиграла команде ОАЭ в матче за третье место Межконтинентального кубка по пляжному футболу.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сборная России в дополнительное время проиграла команде ОАЭ в матче за третье место Межконтинентального кубка по пляжному футболу.
Субботняя игра в Дубае завершилась поражением россиян со счетом 1:2. Единственный гол в составе сборной России забил Борис Никоноров (36-я минута).
Победитель турнира определится позднее в субботу в матче сборных Ирана и Испании.