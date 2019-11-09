Сборная России проиграла ОАЭ в матче за бронзу Межконтинентального кубка

Сборная России проиграла ОАЭ в матче за бронзу Межконтинентального кубка

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сборная России в дополнительное время проиграла команде ОАЭ в матче за третье место Межконтинентального кубка по пляжному футболу.