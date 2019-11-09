Сборная Ирана выиграла Межконтинентальный кубок по пляжному футболу
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сборная Ирана нанесла поражение команде Испании в финале Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходил в ОАЭ.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сборная Ирана нанесла поражение команде Испании в финале Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходил в ОАЭ.
Субботний финал завершился победой действующих обладателей трофея со счетом 6:3.
Ранее в матче за бронзу сборная России в дополнительное время уступила команде ОАЭ.