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21:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Ирана выиграла Межконтинентальный кубок по пляжному футболу

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сборная Ирана нанесла поражение команде Испании в финале Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходил в ОАЭ.

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Субботний финал завершился победой действующих обладателей трофея со счетом 6:3.

Ранее в матче за бронзу сборная России в дополнительное время уступила команде ОАЭ.

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