Чужков признан лучшим вратарем года в пляжном футболе
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россиянин Максим Чужков признан лучшим вратарём года в пляжном футболе, сообщается на сайте Всемирной организации пляжного футбола.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россиянин Максим Чужков признан лучшим вратарём года в пляжном футболе, сообщается на сайте Всемирной организации пляжного футбола.
Объявление состоялось на церемонии «Звёзды пляжного футбола — 2019», которая прошла в Дубае (ОАЭ). В борьбе за победу в номинации «Лучший вратарь» россиянин опередил итальянца Симоне Дель Местре и бразильца Мао. В минувшем сезоне Чужков в составе сборной России стал победителем отборочных турниров ко Всемирным пляжным играм и чемпионату мира 2019 года.
Впервые в истории премии награду лучшему вратарю получил российский футболист.
Лучшим тренером по итогам сезона признан Джилберто да Коста, возглавляющий сборную Бразилии. Награду в номинации «Восходящая звезда» получил итальянец Джентилин Джуниор.