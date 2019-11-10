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00:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чужков признан лучшим вратарем года в пляжном футболе

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россиянин Максим Чужков признан лучшим вратарём года в пляжном футболе, сообщается на сайте Всемирной организации пляжного футбола.

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Источник: Спорт РИА Новости

Объявление состоялось на церемонии «Звёзды пляжного футбола — 2019», которая прошла в Дубае (ОАЭ). В борьбе за победу в номинации «Лучший вратарь» россиянин опередил итальянца Симоне Дель Местре и бразильца Мао. В минувшем сезоне Чужков в составе сборной России стал победителем отборочных турниров ко Всемирным пляжным играм и чемпионату мира 2019 года.

Впервые в истории премии награду лучшему вратарю получил российский футболист.

Лучшим тренером по итогам сезона признан Джилберто да Коста, возглавляющий сборную Бразилии. Награду в номинации «Восходящая звезда» получил итальянец Джентилин Джуниор.

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