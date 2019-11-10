Чужков признан лучшим вратарем года в пляжном футболе

Объявление состоялось на церемонии «Звёзды пляжного футбола — 2019», которая прошла в Дубае (ОАЭ). В борьбе за победу в номинации «Лучший вратарь» россиянин опередил итальянца Симоне Дель Местре и бразильца Мао. В минувшем сезоне Чужков в составе сборной России стал победителем отборочных турниров ко Всемирным пляжным играм и чемпионату мира 2019 года.