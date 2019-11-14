Чилийские футболисты отказались проводить товарищеский матч из-за кризиса в стране
ТАСС, 13 ноября. Футболисты национальной сборной Чили отказались проводить гостевой товарищеский матч против команды Перу
ТАСС, 13 ноября. Футболисты национальной сборной Чили отказались проводить гостевой товарищеский матч против команды Перу
«Игроки, вызванные в расположение сборной Чили, решили не проводить товарищеский матч против команды Перу, который должен был состояться 19 ноября в Лиме. Решение было принято после командной встречи утром. Наши партнеры из Перу уже проинформированы о данном решении», — говорится в заявлении. Отмечается, что главный тренер сборной Рейнальдо Руэда уже отпустил футболистов из расположения национальной команды.
«Мы футболисты, но прежде всего — люди и граждане. Мы представляем целую страну, а сегодня у Чили есть другие приоритеты. Самая важное — это равенство, изменение многих вещей, с той целью, чтобы чилийцы жили в более справедливой стране», — сказал капитан чилийский сборной Гари Медель, слова которого приводит газета Latercera.
В начале ноября Федерации футбола Чили сообщила, что товарищеский матч против команды Боливии, который был назначен на 15 ноября в Сантьяго, отменен
Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. По официальным данным, погибли более 20 человек.
Согласно информации чилийского Национального института прав человека, во время протестов и беспорядков с 17 октября пострадали более 1600 человек, задержаны свыше 4300. По 145 случаям правозащитники подали жалобы в связи с возможным превышением полномочий со стороны полиции и военных. Власти также проводят расследования обстоятельств гибели пяти человек в результате действий правоохранительных органов.