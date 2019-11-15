Я провел целый день с тренерами сборной Беларуси: узнал, кто за что отвечает, как разбирают соперников, сгоняли на футбол

Источник: Tribuna

Сборная Беларуси завершает отбор на чемпионат Европы выездным матчем в Германии. Накануне последнего в этом году сбора «националки» Андрей Масловский провел целый день в обществе тренерского штаба команды и рассказывает самое интересное.

***

— Ты когда хочешь приехать? Давай 8-го в пятницу — будут все , — уверенно назначает встречу главный тренер национальной сборной Беларуси Михаил Мархель. — Договорились?

— Да.

— Буду в 9:30.

Как человек пунктуальный приехал в технический центр федерации заранее — в девять с небольшим. И обнаружил там только администратора, недавно установленные, но еще не подключенные турникеты и сонных футболисток сборной Эстонии, идущих на завтрак. Тренерского штаба «националки» не было. Администратор начал подливать масла в огонь и говорить, что выходные, что вчера никого не было и так далее. Накрученный сотрудником АБФФ, звоню Мархелю — нет ответа.

Михаил Михайлович появился через несколько минут. Вместе с ним приехал его брат Юрий и технический директор федерации Дмитрий Касенок.

— Я же говорил, что в половину десятого буду, — строго поздоровался тренер. — Пойдем в кабинет.

Квартирует сборная на первом этаже техцентра в бывшем кабинете технического директора. Когда-то здесь работал нынешний коуч дубля БАТЭ Кирилл Альшевский, но Касенок решил быть поближе к тренерам академии и юношеских сборных и переехал на третий этаж. Помещение небольшое: два стола, пять стульев, шкаф и комод. Также за сборной закреплено одно из помещений на третьем этаже.

Источник: Tribuna

Братья расселись по столам и без раскачки, даже не заварив кофе, принялись за работу. У Юрия Мархеля было небольшое домашнее задание: добавить графику в видео по позиционной обороне при атаках сборной Германии. Поэтому едва компьютер загрузился, тренер стал показывать брату-начальнику сделанное.

Выглядит все эффектно. Нужные игроки подсвечены, их передвижения обозначены стрелками. Очень наглядно и понятно. Эффекты Мархель-младший добавляет при помощи сервиса InStat.

— Удобная программа, — говорит тренер, — особенно когда разберешься. И времени уходит немного. Прежде, чем добавлять графику, готовлю материал: нарезаю моменты, которые нужно показать ребятам, отбираю самые типичные. И потом на некоторых аспектах акцентирую внимание при помощи эффектов. После чего показываем ролики на теории. Если бы работали в клубе, то прямо из программы напрямую сбрасывали бы на почту игрокам нужные видео. Ребята смотрят, анализируют и запоминают. Интересно, что скачать видео нельзя, а через какое-то время оно становится недоступным.

— В сборной можно высылать на почту?

— Можно, но представь, что начнется, если игрок будет и клубные задания смотреть, и наши? В голове каша. Лучше мы покажем, когда приедет сюда.

Работа по подготовке к следующему сопернику в сборной начинается почти сразу после предыдущего матча. Стартуют тренеры с просмотров матчей оппонентов за последний год.

— Пару дней отдохнули и в бой, — рассказывает Михаил Мархель. — Ребята берутся за изучение соперника, а я первым делом разбираю наши прошлые матчи: что получилось, что нет, выполнили ли ребята установку и так далее. Потом, на теоретических занятиях, покажем. Например, в четверг будем работать над стандартными положениями и перед тренировкой покажем, как с Эстонией и Нидерландами действовали мы, а затем — как действует Германия. После того, как я все проанализирую, переключаюсь на соперника.

После просмотра игр выбираем тактику и то, что будем противопоставлять сопернику: прессинговать будем или отходить в оборону. На основании этого делаем соответствующие нарезки. Условно говоря, будем обороняться 4−4−2 и действовать на быстрых контратаках. Вот и будем ребятам показывать, как играют немцы при схожих действиях соперников. Их сильные и слабые стороны.

— Кто за что отвечает в штабе?

— Я — за все :). А так, понятно, что Саша Сулима за все, что касается вратарей, а остальное распределяем между собой.

— Кстати, Юра, может, прессинг дать в начале матча… Хотя бы минут 10−15? — переключается тренер. — Правда, тренировку делать придется. Сейчас Димка [Ровнейко] придет. Нужно будет обсудить. Но сделай нарезку, как немцы выходят из-под прессинга.

Большущую помощь в изучении соперников оказывает сервис InStat. Еще в октябре штаб получил аналитические материалы: анализ статистики игр белорусов с Нидерландами и Эстонией.

Источник: Tribuna

Кроме того, впервые пришли материалы, разбирающие статистические аспекты последних игр сборной Германии. Полтора десятка листов очень детального разбора. Там, например, очень подробно расписывается роль Йозуа Киммиха в нынешней сборной Германии. Защитник (!) делает за матч около 80 обостряющих передач.

Источник: Tribuna

Правда, приходит анализ тогда, когда тренеры уже сами все проанализировали. Получив документ, они только сравнивают впечатления и данные.

***

— О, желтая пресса. Сейчас будем отбеливать, — как всегда с легкой иронией приветствует Александр Сулима. Несмотря на то, что тренер вратарей зашел в кабинет минут через 40 после всех, на работе он очень давно. Рано утром экс-голкипер уже успел провести тренировку в одном из возрастов академии федерации. Оставив вещи, тренер вышел еще на десяток минут, чтобы принять душ. А затем принялся за пенальтистов сборной Германии.

Источник: Tribuna

Как и Юрий Мархель, Александр работает с помощью сервиса InStat. Изучает, кто как бьет, находит закономерность, компонует, чтобы потом рассказать вратарям. На винчестере у Сулимы уже есть папки «Ройс», «Гюндоган», «Кроос» и «Киммих». Но тренеру этого мало. Он изучает всех.

— Вальдшмидт? Я такого не знаю.



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— А мне, на всякий случай, надо и такого знать.

Нападающий «Фрайбурга» только в октябре дебютировал в сборной и вряд ли при живых Кроосе и Киммихе пойдет исполнять пенальти, но специалист хочет иметь полную картину. Тренер показал все голы Вальдшмидта с точки за год и устроил мне небольшой тест на профпригодность.

— Ну, куда бил?

— Почти все время в левый от вратаря угол — лишь раз ударил в правый.

— Молодец :). Это его угол. Смотри, что происходит. В правый бил, когда увидел, что вратарь двигается влево. Если вратарь стоит до конца, он всегда бьет в свой угол. Значит, ему нельзя показывать, что ты знаешь. Его надо заманить в свой.

— А вот этого парня знаешь? — Сулима открывает страничку 20-летнего Кая Хавертца из «Байера».

— Нет.

— Серьезно? Он в свое время уже забивал юношеской сборной Беларуси. И причем с пенальти.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/t9uVEN5s1zk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это было в октябре 2017-го. Белорусские юниоры тогда уступили 1:5, а Хавертц сделал дубль.

Помимо компьютера работает Сулима и «по старинке». У тренера есть блокнотик, в который он заносит данные о каждом пенальтисте. Так проще ориентироваться по ходу матча, когда нет техники под рукой.

Источник: Tribuna

Также главный по вратарям изучает прострелы/подачи с флангов и розыгрыши угловых. Тренер отмечает, что когда корнеры исполняет Тони Кроос, идет очень много розыгрышей. А остальные немцы преимущественно подают.

***

Пока Сулима расширял мой кругозор, в офисе появился Дмитрий Ровнейко, отвечающий в штабе за все стандартные положения, анализ тактики соперника и его состава. Кроме того, занимается экс-защитник тем, что делает подборку слабых и сильных зон соперника с подсветкой и другой графикой. Тренер подсел к Юрию Мархелю, и специалисты принялись составлять тренировочный план на ближайший сбор.

Источник: Tribuna

— В понедельник начнем с разминочного бега по кругу на 10 минут, — советовался с коллегой Юрий.

Предварительный план уже был составлен с участием всего тренерского штаба. На фото ниже — планируемые упражнения выделены красным. Теперь их нужно утвердить — снять выделение.

— Квадрат надо? 8×2 можно поставить на 10−15 минут. Немного посмеяться и развлечься, — продолжает Мархель-младший. — Затем те, кто не играл [в выходные], пойдут играть. Думаю, 4×4 поиграем. Саша, сколько вратарей будет?

— Двое. Работать будут Черник и Чичкан, — на секунду отвлекается Сулима.

Источник: Tribuna

Упражнения в тренировках подбираются под тактику. Тренеры понимают, что немцы будут больше атаковать. Поэтому и задания должны моделировать поведение белорусских футболистов в матче.

Иногда Мархель и Ровнейко встают из-за стола и подходят к планшету, расставляют фишки и обсуждают какое-то упражнение.

Источник: Tribuna

Собственно первая половина рабочего дня так и проходит. Каждый занят своим делом. Мархель-младший и Ровнейко составляют план, Сулима готовит информацию для вратарей, а Мархель-старший изучает открывания немцев за спину. Это очень важный компонент игры «бундестим». Поэтому главный тренер очень сосредоточен.

Ах, да. Чуть не забыл. Есть же в сборной и Георгий Кондратьев. Однако в пятницу тренер в офис не приехал — ГПК был в командировке. Кондратьев, как и все, просматривает матчи, делает анализ, подсказывает по тактике. Тренеры отмечают, что специалист смотрит очень много футбола и знает чуть ли не все обо всех игроках. Он с легкостью может рассказать об особенностях действий на поле того или иного футболиста. За это его в сборной и ценят. Особенно пристально сейчас ГПК следит за грузинами.

***

Примерно около 12 часов кто-то из тренеров говорит, что время пить кофе. Мы поднимаемся на второй этаж и идем в столовую.

— Держи, сделал тебе кофейку, — протягивает бумажный стаканчик Михаил Михайлович.

— А сахар положили?

— Конечно, мы же анализируем :). Знаю, что тебе две.

Тренеры садятся за большой стол, пьют кофе и кушают булочки. В эти полчаса о работе никто не говорит. Мы обсуждаем чемпионат и Александра Зайцева.

Несколько минут уделили тренеры посту в блоге «Тактика белорусского футбола» с разбором игры брестского «Динамо» и «Шахтера». Зацепил текст тем, что написал его 17-летний Никита Грибов — игрок дубля брестчан, который в свое время несколько месяцев провел в Академии АБФФ.

***

— А когда Мартынович прилетает? — спрашивает Мархель, вернувшись с кофе-паузы.

— Они 10-го в семь вечера играют.

— А Лиса (Виталий Лисакович — Tribuna.com) когда?

Отслеживание жизни сборников — еще одна важная часть работы тренеров. Как и изучением соперников, занимаются этим постоянно.

— На игры ездим, общаемся по телефону с ними и тренерами, — рассказывает Мархель. — А в понедельник после тура обмениваемся мнениями: кто как себя проявил, в какой форме находится. Регулярно созваниваемся с легионерами. Иногда на игры выезжаем. Недавно был в Венгрии — смотрел Карницкого.

— И как он?

— Играет. Впечатления нормальные, но в этой позиции у нас есть люди. Планировали еще и Сигневича глянуть, но Коля травмировался, и пришлось ограничиваться только Сашей.

— Чем вам так нравится Виталий Лисакович?

— Знаю его с детства. Знаю, на что он способен, и уверен — Виталий может нам помочь. Лисакович — талантливый парень, к которому только надо найти подход. Но потенциально он может играть на высоком уровне. Я в него верю. В свое время было много критических моментов, когда он реально выручал нашу команду. Считаю, надо доверять. За молодыми будущее.

— Шкурин тоже молодой, но он вне сборной.

— Пускай он сначала себя в молодежной сборной зарекомендует.

— Я понимаю, но хотя бы вызвали на сбор — парень забивает.

— А с кем «молодежку» оставим? Мы же тоже так не можем.

Источник: Tribuna

Главный тренер отмечает, что игроки узнают о своем вызове в «националку» за две недели до сборов. По правилам УЕФА именно за такой срок федерация должна рассылать вызовы в клубы. АБФФ же публикует расширенный список, чтобы показать игрокам, что следят за всеми.

— У нас есть пул из 23 игроков — по два на позицию и три вратаря. К ним набрасываем еще несколько человек, которые могут в случае чего заменить. Получается расширенный список, — поясняет Мархель-старший.

— Над какими позициями думаете дольше всего?

— Многое зависит от ситуации. Раньше много раздумывали о крайних защитниках. А на этом сборе «всплыла» позиция центрального защитника — Сергей Политевич травмирован, Захар Волков не имеет практики. Вместо него хотели пригласить Макса Швецова, но он играет с перепадами. Решили, что Саня Павловец сейчас надежней. А из опытных остановили выбор на Александре Сачивко. Хотя его вообще не было в расширенном списке.

— С помощниками бывают зарубы по игрокам?

— Мы футбол видим в одном направлении. Очень часто мнение о ребятах совпадает. Так что — нет. При этом меня можно переубедить. Однако при прочих равных всю ответственность беру на себя. Влияние руководства? Боссы интересуются нашим видением, мы смело озвучиваем свою точку зрения. Никто на нас не давит. Решение все равно за тренерским штабом.

Стартовый состав обычно Мархель определяет на предыгровой тренировке, но футболистам сообщает в день игры. У вратарей немного другая история: их ставят в известность за день до матча — вопрос настроя.

***

Обычно рабочий день штаба заканчивается после 17:00. Естественно, когда надо, тренеры задерживаются. Но у нас по графику еще футбол — в 18:00 минское «Динамо» играет с «Дняпро». Поэтому все разъезжаются чуть раньше: нужно успеть заехать домой перекусить (обеда ведь не было) и переодеться.

— Смотрю, кто как выглядит, на каких позициях играют, какие физические кондиции, — рассказывает Мархель о смысле походов на стадион. — Правда, больше внимания обращаю на кандидатов в сборную, чем непосредственно на сборников. И если еще какой-то футболист проявит себя, то сделаю пометочку. И если с коллегами мнение [об игроке] совпадет, возьмем его на заметку. Будем следить. И, например, на следующий матч можем кого-то отправить уже персонально на него посмотреть. А там можно попробовать и вызвать.

— Игроку сообщаете, что за ним наблюдают?

— Все зависит от характера футболиста. Одному, например, вообще не надо знать, что он на карандаше. Скажешь, и начнет трясти. В таких случаях, надо предварительно с клубным тренером переговорить. Но такое бывает редко. Обычно, когда ребята узнают [об интересе сборной], у них крылья вырастают.

В ложе стадиона «Динамо» Мархель появился первым. Чуть позже подтянулись остальные. Причем не одни. Ровнейко, например, пришел с семьей. Правда, сыну футбол не особо интересен. Малыш посидел немного на коленях у Сулимы и ушел с мамой развлекаться.

Источник: Tribuna

Тренеры внимательно смотрели за защитником минчан Максимом Швецовым. А Сулима еще подсматривал за первым матчем после травмы Максима Плотникова. Вратарь сыграл уверенно и без серьезных ошибок, а вот происходившее с защитником штаб сборной озадачило. Неожиданно для всех Сергей Гуренко отрядил Швецова на правый фланг обороны.

— Это не его позиция, — отмечает Мархель. — Я не вижу в нем флангового защитника. На этом уровне игрок бровки должен подключаться к атакам, а у него этого нет.

Еще больше удивило решение Гуренко поменять защитника в первом тайме. Позже рулевой «Динамо» пояснил, что Швецову стало плохо. В итоге защитник даже не полетел с «молодежкой» в Словакию.

— Спасибо, что разрешили провести с вами день, — жму руку Михаилу Мархелю на прощание, когда матч закончился.

— Пожалуйста, — улыбается тренер.