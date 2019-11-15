Бейл объяснил, почему ему нравится играть за сборную, больше чем за «Реал»

«Мне больше нравится играть за сборную Уэльса, чем за “Реал”. Это похоже на игру в парке с друзьями в воскресенье. В сборной я говорю на своем языке и чувствую себя более комфортно. Но это никак не влияет на мою игру. Я всегда отдаюсь на 100%, где бы я ни был», — приводит слова Бейла AS.