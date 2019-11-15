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18:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бейл объяснил, почему ему нравится играть за сборную, больше чем за «Реал»

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Форвард сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бейл рассказал, что ему более комфортно играть в сборной, чем в составе «королевского» клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Мне больше нравится играть за сборную Уэльса, чем за “Реал”. Это похоже на игру в парке с друзьями в воскресенье. В сборной я говорю на своем языке и чувствую себя более комфортно. Но это никак не влияет на мою игру. Я всегда отдаюсь на 100%, где бы я ни был», — приводит слова Бейла AS.

В нынешнем сезоне игрок провел за «Реал» 6 матчей, в которых забил два гола. Контракт Бейла с командой рассчитан до 2022 года.

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