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15 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Месси вернулся в сборную и отомстил Бразилии

Южноамериканское суперкласико завершилось победой Аргентины над принципиальными соперниками из Бразилии (1:0), а решающим стал гол одного из лучших футболистов современности.

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Источник: AFP 2019

Лео не прощается

Как известно, в словаре главного тренера сборной России Станислава Черчесова нет понятия «товарищеский матч». Не турнирные игры для него контрольные, однако к некоторым противостояниям неприменимо и данное определение. Южноамериканское супекласико, пожалуй, лучший пример подобных дуэлей, потому что встречи Бразилии и Аргентины — это маленькая футбольная война. Особенно после июльского полуфинала Кубка Америки, после которого Месси обвинил судей в симпатиях к победившим со счетом 2:0 хозяевам турнира.

На этом Лео не успокоился, и когда его абсурдно удалили в матче за бронзу, воспринял красную карточку, как месть чиновников КОНМЕБОЛ. После игры аргентинец завел речь о коррупции и демонстративно проигнорировал церемонию награждения. Кому-то другому подобный демарш обошелся бы дорого, однако в случае с одним из лучших футболистов планеты наказание получилось символическим.

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Штраф в 50 тысяч долларов для Месси мелочь. Как и дисквалификация на три месяца, в течение которых аргентинцы провели четыре товарищеских матча. Как только срок отстранения истек, Лионель Скалони сразу направил вызов своему капитану, который не хочет прощаться со сборной и все еще надеется с ней что-то выиграть. Например, Кубок Америки-2020, который ради перевода на новый график континентальных чемпионатов проведут уже будущим летом, и Аргентина наряду с Колумбией станет хозяйкой соревнований.

Раз пенальти, два пенальти

Месси, естественно, появился в стартовом составе, а его партнером по нападению стал не лучший друг Агуэро, а Лаутаро Мартинес. Возможно, будущий одноклубник капитана по «Барселоне», который осенью успел отметиться хет-триком в ворота Мексики. Что до Бразилии, то она, как и на победном Кубке Америки играла без Неймара. Звездный форвард снова нездоров, но атака пентакампеонов хороша и без своей главной звезды. В Эль-Рияде команда Тите доказала это в одной из первых атак, по ходу которой Роберту Фирмину около угла штрафной обокрал Фойта, а Габриэл Жезус наткнулся на ногу Паредеса.

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Казалось, форвард выжал из момента максимум, однако пенальти в его исполнении получился настолько бездарным, что напомнил о теории, согласно которой заработавшему 11-метровый футболисту не рекомендуется самому подходить к «точке». Те, кто так считают, вскоре получили еще один козырь в свои руки. Это Алекс Сандру заплел ноги Месси, и уже Лео проиграл дуэль Алиссону. Он, правда, в отличие от смазавшего третий пенальти подряд Жезуса, попал в створ и сумел исправиться на добивании.

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Без шансов для Бразилии

В целом же в первом тайме нарушений было больше, чем опасных моментов. Один шанс Месси подарил неудачно выбивший мяч из штрафной Данилу, который все же принял удар на себя. Когда же Лео перехватил мяч в центре и дотащил его до штрафной, снова отменно сыграл на последнем рубеже Алиссон. Бразилия же, несмотря на преимущество по основным статистическим показателям, после смазанного пенальти за первые 45 минут серьезно воротам Андрады не угрожала.


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После перерыва, когда центр поля укрепили Фабинью и Филиппе Коутинью, Аргентина продолжала грамотно обороняться, а Месси тем временем обстреливал противоположные ворота со штрафных и кружил головы защитникам каскадами финтов. Едва не забили пробивший из отличной позиции выше цели Лаутаро Мартинес и не замкнувший дальнюю штангу Отаменди. Аргентина была в этот вечер лучше именно как команда. Разве что Дибале даже в его 26-й день рождения дали сыграть чуть больше пяти минут, только судить победителя Скалони за это никто не будет.

Бразилия
0:1
Первый тайм: 0:1
Аргентина
Футбол, Товарищеские матчи, 15.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)King Saud University Stadium
Главные тренеры
ТитеЛионель Скалони
Голы
Лионель Месси13′
Нереализованные пенальти
Габриэл Жезус10′
Лионель Месси13′
Составы команд
1Алиссон
23Эстебан Андрада
2Данилу
27′
2Хуан Фойт
3Тиагу Силва
3Николас Тальяфико
61′
14Эдер Милитау
64′
6Херман Пеццела
20Роберту Фирмину
19Николас Отаменди
6Алекс Сандру
64′
10Лионель Месси
16Ренан Лоди
5Леандро Паредес
73′83′
8Артур
55′
18Гвидо Родригес
17Фабинью
11Лукас Окампос
74′
10Лукас Пакета
45′
24Николас Гонсалес
11Филиппе Коутинью
15Родриго де Пауль
43′90′
5Каземиру
22′86′
17Николас Домингес
18Мораес Феррейра Уэсли
20Джовани Ло Сельсо
59′
9Габриэл Жезус
71′
8Маркос Акунья
21Родригу
22Лаутаро Мартинес
88′
19Виллиан
71′
13Лукас Аларио
7Ришарлисон
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)14
1Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
15Фолы26
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМэттью Конгер(Новая Зеландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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