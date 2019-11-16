Месси вернулся в сборную и отомстил Бразилии

Источник: AFP 2019

Лео не прощается

Как известно, в словаре главного тренера сборной России Станислава Черчесова нет понятия «товарищеский матч». Не турнирные игры для него контрольные, однако к некоторым противостояниям неприменимо и данное определение. Южноамериканское супекласико, пожалуй, лучший пример подобных дуэлей, потому что встречи Бразилии и Аргентины — это маленькая футбольная война. Особенно после июльского полуфинала Кубка Америки, после которого Месси обвинил судей в симпатиях к победившим со счетом 2:0 хозяевам турнира.

На этом Лео не успокоился, и когда его абсурдно удалили в матче за бронзу, воспринял красную карточку, как месть чиновников КОНМЕБОЛ. После игры аргентинец завел речь о коррупции и демонстративно проигнорировал церемонию награждения. Кому-то другому подобный демарш обошелся бы дорого, однако в случае с одним из лучших футболистов планеты наказание получилось символическим.

Штраф в 50 тысяч долларов для Месси мелочь. Как и дисквалификация на три месяца, в течение которых аргентинцы провели четыре товарищеских матча. Как только срок отстранения истек, Лионель Скалони сразу направил вызов своему капитану, который не хочет прощаться со сборной и все еще надеется с ней что-то выиграть. Например, Кубок Америки-2020, который ради перевода на новый график континентальных чемпионатов проведут уже будущим летом, и Аргентина наряду с Колумбией станет хозяйкой соревнований.

Раз пенальти, два пенальти

Месси, естественно, появился в стартовом составе, а его партнером по нападению стал не лучший друг Агуэро, а Лаутаро Мартинес. Возможно, будущий одноклубник капитана по «Барселоне», который осенью успел отметиться хет-триком в ворота Мексики. Что до Бразилии, то она, как и на победном Кубке Америки играла без Неймара. Звездный форвард снова нездоров, но атака пентакампеонов хороша и без своей главной звезды. В Эль-Рияде команда Тите доказала это в одной из первых атак, по ходу которой Роберту Фирмину около угла штрафной обокрал Фойта, а Габриэл Жезус наткнулся на ногу Паредеса.

Казалось, форвард выжал из момента максимум, однако пенальти в его исполнении получился настолько бездарным, что напомнил о теории, согласно которой заработавшему 11-метровый футболисту не рекомендуется самому подходить к «точке». Те, кто так считают, вскоре получили еще один козырь в свои руки. Это Алекс Сандру заплел ноги Месси, и уже Лео проиграл дуэль Алиссону. Он, правда, в отличие от смазавшего третий пенальти подряд Жезуса, попал в створ и сумел исправиться на добивании.

Без шансов для Бразилии

В целом же в первом тайме нарушений было больше, чем опасных моментов. Один шанс Месси подарил неудачно выбивший мяч из штрафной Данилу, который все же принял удар на себя. Когда же Лео перехватил мяч в центре и дотащил его до штрафной, снова отменно сыграл на последнем рубеже Алиссон. Бразилия же, несмотря на преимущество по основным статистическим показателям, после смазанного пенальти за первые 45 минут серьезно воротам Андрады не угрожала.



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