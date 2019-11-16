Месси вернулся в сборную и отомстил Бразилии
Южноамериканское суперкласико завершилось победой Аргентины над принципиальными соперниками из Бразилии (1:0), а решающим стал гол одного из лучших футболистов современности.
Южноамериканское суперкласико завершилось победой Аргентины над принципиальными соперниками из Бразилии (1:0), а решающим стал гол одного из лучших футболистов современности.
Как известно, в словаре главного тренера сборной России Станислава Черчесова нет понятия «товарищеский матч». Не турнирные игры для него контрольные, однако к некоторым противостояниям неприменимо и данное определение. Южноамериканское супекласико, пожалуй, лучший пример подобных дуэлей, потому что встречи Бразилии и Аргентины — это маленькая футбольная война. Особенно после июльского полуфинала Кубка Америки, после которого Месси обвинил судей в симпатиях к победившим со счетом 2:0 хозяевам турнира.
На этом Лео не успокоился, и когда его абсурдно удалили в матче за бронзу, воспринял красную карточку, как месть чиновников КОНМЕБОЛ. После игры аргентинец завел речь о коррупции и демонстративно проигнорировал церемонию награждения.
Штраф в 50 тысяч долларов для Месси мелочь. Как и дисквалификация на три месяца, в течение которых аргентинцы провели четыре товарищеских матча. Как только срок отстранения истек, Лионель Скалони сразу направил вызов своему капитану, который не хочет прощаться со сборной и все еще надеется с ней
Месси, естественно, появился в стартовом составе, а его партнером по нападению стал не лучший друг Агуэро, а Лаутаро Мартинес. Возможно, будущий одноклубник капитана по «Барселоне», который осенью успел отметиться
Казалось, форвард выжал из момента максимум, однако пенальти в его исполнении получился настолько бездарным, что напомнил о теории, согласно которой заработавшему 11-метровый футболисту не рекомендуется самому подходить к «точке». Те, кто так считают, вскоре получили еще один козырь в свои руки. Это Алекс Сандру заплел ноги Месси, и уже Лео проиграл дуэль Алиссону. Он, правда, в отличие от смазавшего третий пенальти подряд Жезуса, попал в створ и сумел исправиться на добивании.
В целом же в первом тайме нарушений было больше, чем опасных моментов. Один шанс Месси подарил неудачно выбивший мяч из штрафной Данилу, который все же принял удар на себя. Когда же Лео перехватил мяч в центре и дотащил его до штрафной, снова отменно сыграл на последнем рубеже Алиссон. Бразилия же, несмотря на преимущество по основным статистическим показателям, после смазанного пенальти за первые 45 минут серьезно воротам Андрады не угрожала.
После перерыва, когда центр поля укрепили Фабинью и Филиппе Коутинью, Аргентина продолжала грамотно обороняться, а Месси тем временем обстреливал противоположные ворота со штрафных и кружил головы защитникам каскадами финтов. Едва не забили пробивший из отличной позиции выше цели Лаутаро Мартинес и не замкнувший дальнюю штангу Отаменди. Аргентина была в этот вечер лучше именно как команда. Разве что Дибале даже в его 26-й день рождения дали сыграть чуть больше пяти минут, только судить победителя Скалони за это никто не будет.
|Тите
|Лионель Скалони
|Лионель Месси
|13′
|Габриэл Жезус
|10′
|Лионель Месси
|13′
|1
|Алиссон
|23
|Эстебан Андрада
|2
|Данилу
27′
|2
|Хуан Фойт
|3
|Тиагу Силва
|3
|Николас Тальяфико
61′
|14
|Эдер Милитау
64′
|6
|Херман Пеццела
|20
|Роберту Фирмину
|19
|Николас Отаменди
|6
|Алекс Сандру
64′
|10
|Лионель Месси
|16
|Ренан Лоди
|5
|Леандро Паредес
73′83′
|8
|Артур
55′
|18
|Гвидо Родригес
|17
|Фабинью
|11
|Лукас Окампос
74′
|10
|Лукас Пакета
45′
|24
|Николас Гонсалес
|11
|Филиппе Коутинью
|15
|Родриго де Пауль
43′90′
|5
|Каземиру
22′86′
|17
|Николас Домингес
|18
|Мораес Феррейра Уэсли
|20
|Джовани Ло Сельсо
59′
|9
|Габриэл Жезус
71′
|8
|Маркос Акунья
|21
|Родригу
|22
|Лаутаро Мартинес
88′
|19
|Виллиан
71′
|13
|Лукас Аларио
|7
|Ришарлисон
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|26
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Мэттью Конгер(Новая Зеландия)