Тите рассказал о конфликте с Месси в матче Бразилия — Аргентина

«Я пожаловался арбитру только потому, что Месси должен был получить карточку. Он сказал мне заткнуться, я ответил то же самое. Вот и всё. Не хочу больше это обсуждать. Он должен был получить предупреждение, поэтому я имел право жаловаться», — приводит слова Тите Metro.