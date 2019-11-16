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10:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Тите рассказал о конфликте с Месси в матче Бразилия — Аргентина

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о конфликте с нападающим аргентинской команды Лионелем Месси, произошедшем во время товарищеского матча.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, встреча, прошедшая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Сауд», завершилась победой сборной Аргентины со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Месси.

«Я пожаловался арбитру только потому, что Месси должен был получить карточку. Он сказал мне заткнуться, я ответил то же самое. Вот и всё. Не хочу больше это обсуждать. Он должен был получить предупреждение, поэтому я имел право жаловаться», — приводит слова Тите Metro.

В следующем товарищеском матче сборная Аргентины 18 ноября в Тель-Авиве сыграет с Уругваем, а национальная команда Бразилии на следующий день в Абу-Даби встретится с южнокорейскими футболистами.

Бразилия
0:1
Первый тайм: 0:1
Аргентина
Футбол, Товарищеские матчи, 15.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)King Saud University Stadium, 22541 зритель
Главные тренеры
ТитеЛионель Скалони
Голы
Лионель Месси13′
Нереализованные пенальти
Габриэл Жезус10′
Лионель Месси13′
Составы команд
1Алиссон
23Эстебан Андрада
2Данилу
27′
2Хуан Фойт
3Тиагу Силва
3Николас Тальяфико
61′
14Эдер Милитау
64′
6Херман Пеццела
20Роберту Фирмину
19Николас Отаменди
6Алекс Сандру
64′
10Лионель Месси
16Ренан Лоди
5Леандро Паредес
73′83′
8Артур
55′
18Гвидо Родригес
17Фабинью
11Лукас Окампос
74′
10Лукас Пакета
45′
24Николас Гонсалес
11Филиппе Коутинью
15Родриго де Пауль
43′90′
5Каземиру
22′86′
17Николас Домингес
18Мораес Феррейра Уэсли
20Джовани Ло Сельсо
59′
9Габриэл Жезус
71′
8Маркос Акунья
21Родригу
22Лаутаро Мартинес
88′
19Виллиан
71′
13Лукас Аларио
7Ришарлисон
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)14
1Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
15Фолы26
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМэттью Конгер(Новая Зеландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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