Тите рассказал о конфликте с Месси в матче Бразилия — Аргентина
Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о конфликте с нападающим аргентинской команды Лионелем Месси, произошедшем во время товарищеского матча.
Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о конфликте с нападающим аргентинской команды Лионелем Месси, произошедшем во время товарищеского матча.
Напомним, встреча, прошедшая в
«Я пожаловался арбитру только потому, что Месси должен был получить карточку. Он сказал мне заткнуться, я ответил то же самое. Вот и всё. Не хочу больше это обсуждать. Он должен был получить предупреждение, поэтому я имел право жаловаться», — приводит слова Тите Metro.
В следующем товарищеском матче сборная Аргентины 18 ноября в
|Тите
|Лионель Скалони
|Лионель Месси
|13′
|Габриэл Жезус
|10′
|Лионель Месси
|13′
|1
|Алиссон
|23
|Эстебан Андрада
|2
|Данилу
27′
|2
|Хуан Фойт
|3
|Тиагу Силва
|3
|Николас Тальяфико
61′
|14
|Эдер Милитау
64′
|6
|Херман Пеццела
|20
|Роберту Фирмину
|19
|Николас Отаменди
|6
|Алекс Сандру
64′
|10
|Лионель Месси
|16
|Ренан Лоди
|5
|Леандро Паредес
73′83′
|8
|Артур
55′
|18
|Гвидо Родригес
|17
|Фабинью
|11
|Лукас Окампос
74′
|10
|Лукас Пакета
45′
|24
|Николас Гонсалес
|11
|Филиппе Коутинью
|15
|Родриго де Пауль
43′90′
|5
|Каземиру
22′86′
|17
|Николас Домингес
|18
|Мораес Феррейра Уэсли
|20
|Джовани Ло Сельсо
59′
|9
|Габриэл Жезус
71′
|8
|Маркос Акунья
|21
|Родригу
|22
|Лаутаро Мартинес
88′
|19
|Виллиан
71′
|13
|Лукас Аларио
|7
|Ришарлисон
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|26
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Мэттью Конгер(Новая Зеландия)