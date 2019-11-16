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16:49 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу начала переговоры о матче с Узбекистаном

Сборная Казахстана по футболу весной следующего года может провести товарищеский матч с принципиальным соперником командой Узбекистана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

По информации журналиста Айдына Кожахмета, федерации обеих стран ведут переговоры об этой встрече. Сама игра запланирована на март. В качестве места проведения называется Ташкент.

Последний раз сборные Казахстана и Узбекистана встречались 12 лет назад в Шымкенте. Та встреча завершилась ничьей 1:1.

Всего команды провели шесть игр — две из них выиграли узбекские футболисты, одну — казахстанские. Еще три встречи завершились вничью.

На данный момент в рейтинге ФИФА сборная Казахстана занимает 121-е место, а Узбекистан располагается на 85-й строчке.

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