Сборная Казахстана по футболу начала переговоры о матче с Узбекистаном
Сборная Казахстана по футболу весной следующего года может провести товарищеский матч с принципиальным соперником командой Узбекистана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу весной следующего года может провести товарищеский матч с принципиальным соперником командой Узбекистана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации журналиста Айдына Кожахмета, федерации обеих стран ведут переговоры об этой встрече. Сама игра запланирована на март. В качестве места проведения называется Ташкент.
Последний раз сборные Казахстана и Узбекистана встречались 12 лет назад в Шымкенте. Та встреча завершилась ничьей 1:1.
Всего команды провели шесть игр — две из них выиграли узбекские футболисты, одну — казахстанские. Еще три встречи завершились вничью.
На данный момент в рейтинге ФИФА сборная Казахстана занимает 121-е место, а Узбекистан располагается на 85-й строчке.