Юношеская сборная Беларуси вышла в элитный раунд чемпионата Европы-2019/20

Это выяснилось сегодня в ходе турнирных баталий в оставшихся отборочных группах первого раунда. Таким образом, подопечные Андрея Скоробогатько гарантировали себе место в компании четырех лучших из 13 команд, занявших в отборочных группах первого квалификационного раунда третьи места.

Матчи элитного раунда пройдут в восьми группах в марте будущего года. Их победители, 7 лучших из 8 команд, занявшие вторые места, а также хозяева чемпионата сформируют компанию из 16 сборных, которые выступят в финальном турнире. Он пройдет в Эстонии в мае 2020 года.