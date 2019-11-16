Сборная Казахстана U-17 разгромно проиграла сверстникам из Греции

В первом матче отборочного раунда дружина Алмаса Кулшинбаева крупно уступила Германии (0:5), после второго поражения казахстанцы лишились шансов пробиться в финальную стадию Евро-2020. 19 ноября наша сборная встретится со сборной Азербайджана, в активе которой пока также нет набранных очков.