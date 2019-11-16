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23:46 (мск), источник: Prosports.kz

Сборная Казахстана U-17 разгромно проиграла сверстникам из Греции

Второе кряду поражение наших парней, сообщает Prosports.kz.

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Евро-2020 (U-17). Отборочный раунд. Группа 9.

Греция — Казахстан — 5:1 (1:0).

Голы: Лиацос 5 (с пенальти — 1:0), Куциас 48 (2:0), Азатов 77 (2:1), Лиацос 81 (3:1), Кицос 86 (4:1), Христопулос 90+3 (5:1).

В первом матче отборочного раунда дружина Алмаса Кулшинбаева крупно уступила Германии (0:5), после второго поражения казахстанцы лишились шансов пробиться в финальную стадию Евро-2020. 19 ноября наша сборная встретится со сборной Азербайджана, в активе которой пока также нет набранных очков.

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