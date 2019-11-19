Сборная России по футболу в марте проведет товарищеский матч против команды Молдавии
ТАСС, 18 ноября. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против команды Молдавии. Об этом сообщает
ТАСС, 18 ноября. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против команды Молдавии. Об этом сообщает
Встреча пройдет в Кишиневе 31 марта 2020 года. Отмечается, что для сборной Молдавии данный матч станет частью подготовки к новому розыгрышу Лиги наций, который стартует осенью 2020 года.
Сборная России ранее обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы. Во вторник российская команда в заключительном туре отборочного турнира европейского первенства на выезде встретится со сборной