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00:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

Сборная Уругвая в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Аргентины со счётом 2:2. Встреча состоялась в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд». Обслуживала матч израильская бригада арбитров во главе с Роем Рейншрейбером. Ему ассистировал Двир Шимон.

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Источник: Reuters

Счёт был открыт на 34-й минуте. Автором забитого мяча стал Эдинсон Кавани, которому ассистировал Луис Суарес. В середине второго тайма аргентинская сборная восстановила равновесие благодаря голу Серхио Агуэро с передачи Лионеля Месси. На 68-й минуте уругвайскую национальную команду вывел вперёд Суарес. Спас Аргентину от поражения Месси, который реализовал пенальти в компенсированное время.

Напомним, несколько дней назад Аргентина в товарищеском матче обыграла Бразилию со счётом 1:0. Уругвай в товарищеском матче был сильнее Венгрии — 2:1.

Аргентина
2:2
Первый тайм: 0:1
Уругвай
Футбол, Товарищеские матчи, 18.11.2019, 22:15 (МСК UTC+3)Bloomfield
Главные тренеры
Лионель СкалониОскар Табарес
Голы
Серхио Агуэро63′
Эдинсон Кавани34′
Лионель Месси90+2′
Луис Суарес69′
Составы команд
23Эстебан Андрада
12Мартин Кампанья
3Николас Тальяфико
3Диего Годин
53′
4Ренсо Саравия
20Матиас Винья
6Херман Пеццела
22Мартин Касерес
19Николас Отаменди
5Матиас Весино
43′
9Серхио Агуэро
14Лукас Торрейра
10Лионель Месси
9Луис Суарес
5Леандро Паредес
40′79′
19Себастьян Коатес
17′
24Николас Гонсалес
90+4′
4Джованни Гонсалес
8Маркос Акунья
68′
15Федерико Вальверде
75′
17Николас Домингес
6Родриго Бентанкур
15Родриго де Пауль
88′
7Бриан Лосано
88′
18Гвидо Родригес
16Бриан Родригес
21Пауло Дибала
76′
21Эдинсон Кавани
39′56′
22Лаутаро Мартинес
17Диего Лаксальт
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)5
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
10Угловые1
18Фолы22
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяРио Райншрайбер(Израиль)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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