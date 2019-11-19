Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

Счёт был открыт на 34-й минуте. Автором забитого мяча стал Эдинсон Кавани, которому ассистировал Луис Суарес. В середине второго тайма аргентинская сборная восстановила равновесие благодаря голу Серхио Агуэро с передачи Лионеля Месси. На 68-й минуте уругвайскую национальную команду вывел вперёд Суарес. Спас Аргентину от поражения Месси, который реализовал пенальти в компенсированное время.