Сборная России по пляжному футболу сыграла вничью с Италией
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сборная России по пляжному футболу сыграла вничью с командой Италии в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира в Парагвае.
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сборная России по пляжному футболу сыграла вничью с командой Италии в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира в Парагвае.
Встреча, прошедшая в формате из двух периодов по 12 минут, завершилась со счетом 3:3. В составе российской команды дубль оформил Борис Никоноров, еще один гол забил Юрий Крашенинников.
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21 ноября по 1 декабря. На групповом этапе сборная России встретится с командами Сенегала, ОАЭ и Белоруссии.