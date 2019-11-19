Сборная Венесуэлы по футболу разгромила японцев, Рондон оформил хет-трик

Встреча, прошедшая во вторник в японском городе Суйта, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей из Южной Америки. Рондон отличился на 8-й, 31-й и 34-й минутах матча, еще один мяч забил Джеферсон Сотельдо (38). У хозяев отличился Хотару Ямагучи (70).

Рондон выступал за «Рубин» с 2012 по 2014 год и после перешел из казанского клуба в «Зенит», за который играл до 2015 года. Является чемпионом России сезона-2014/15 в составе петербургской команды. В настоящее время форвард играет за китайский «Далянь Ифан».