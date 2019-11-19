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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Венесуэлы по футболу разгромила японцев, Рондон оформил хет-трик

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сборная Венесуэлы благодаря хет-трику экс-футболиста «Рубина» и «Зенита» Саломона Рондона разгромила на выезде команду Японии в товарищеском матче.

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Встреча, прошедшая во вторник в японском городе Суйта, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей из Южной Америки. Рондон отличился на 8-й, 31-й и 34-й минутах матча, еще один мяч забил Джеферсон Сотельдо (38). У хозяев отличился Хотару Ямагучи (70).

Рондон выступал за «Рубин» с 2012 по 2014 год и после перешел из казанского клуба в «Зенит», за который играл до 2015 года. Является чемпионом России сезона-2014/15 в составе петербургской команды. В настоящее время форвард играет за китайский «Далянь Ифан».

Япония
1:4
Первый тайм: 0:4
Венесуэла
Футбол, Товарищеские матчи, 19.11.2019, 13:25 (МСК UTC+3)Panasonic Stadium Suita
Главные тренеры
Хадзимэ МориясуРафаэль Дудамель
Голы
Хотару Ямагути70′
Хосе Саломон Рондон8′
Хосе Саломон Рондон31′
Хосе Саломон Рондон34′
Еферсон Сотельдо38′
Составы команд
1Вуйлькер Фариньес
3Микель Вильянуэва
45+2′
16Роберто Росалес
20Рональд Эрнандес
24Йордан Осорио
8Томас Ринкон
90′
5Бенальдо Мансано
50′82′
13Ренсо Самбрано
6Янхель Эррера
90′
11Бернардо Аньор
7Дарвин Мачис
61′
17Ромуло Отеро
18Еферсон Сотельдо
77′
15Джон Мурильо
23Хосе Саломон Рондон
89′
19Фернандо Аристегьета
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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