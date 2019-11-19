Сборная Венесуэлы по футболу разгромила японцев, Рондон оформил хет-трик
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сборная Венесуэлы благодаря
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сборная Венесуэлы благодаря
Встреча, прошедшая во вторник в японском городе Суйта, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей из Южной Америки. Рондон отличился на 8-й, 31-й и 34-й минутах матча, еще один мяч забил Джеферсон Сотельдо (38). У хозяев отличился Хотару Ямагучи (70).
Рондон выступал за «Рубин» с 2012 по 2014 год и после перешел из казанского клуба в «Зенит», за который играл до 2015 года. Является чемпионом России сезона-2014/15 в составе петербургской команды. В настоящее время форвард играет за китайский «Далянь Ифан».
|Хадзимэ Мориясу
|Рафаэль Дудамель
|Хотару Ямагути
|70′
|Хосе Саломон Рондон
|8′
|Хосе Саломон Рондон
|31′
|Хосе Саломон Рондон
|34′
|Еферсон Сотельдо
|38′
|1
|Вуйлькер Фариньес
|3
|Микель Вильянуэва
45+2′
|16
|Роберто Росалес
|20
|Рональд Эрнандес
|24
|Йордан Осорио
|8
|Томас Ринкон
90′
|5
|Бенальдо Мансано
50′82′
|13
|Ренсо Самбрано
|6
|Янхель Эррера
90′
|11
|Бернардо Аньор
|7
|Дарвин Мачис
61′
|17
|Ромуло Отеро
|18
|Еферсон Сотельдо
77′
|15
|Джон Мурильо
|23
|Хосе Саломон Рондон
89′
|19
|Фернандо Аристегьета
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0