Месси вернулся: повздорил с Тите, сцепился с Кавани, забивает и решает

Источник: AFP 2019

Лео против Бразилии

Капитан Аргентины вернулся в сборную после июльского Кубка Америки. Критика организаторов турнира в Бразилии и судей после поражения в полуфинале, потасовка с капитаном чилийцев Меделем и скандальное удаление в матче за третье место, пропуск церемонии награждения и атака чиновников КОНМЕБОЛ — все это стоило звезде 50 тысяч долларов и 3-месячного отстранения от национальной команды. За это время аргентинцы провели четыре товарищеские встречи, после чего Лионель Скалони сразу же включил форварда в заявку на два контрольных матча с Бразилией и Уругваем.

Возвращение Лео состоялось 15 ноября в южноамериканском суперкласико, которое принял Эр-Рияд. Игра в Саудовской Аравии закончилась победой с минимальным перевесом команды Месси, все решил его гол — на 13-й минуте форвард не реализовал пенальти, но тут же исправился (не то что Габриэл Жезус).

Аргентинцы грамотно оборонялись, их главная звезда — крутил головы соперникам и получил трофей за выигранный у принципиального соперника, но все же товарищеский матч. И снова попал в неприятную историю. Главный тренер бразильцев Тите по ходу матча потребовал показать капитану соперников желтую карточку, а о том, что было дальше — рассказал после игры.

Я пожаловался (судье). Месси сказал мне заткнуться, я сказал ему то же самое. И все, игровой момент, — заметил Тите. — Я не хочу продолжать это. Ситуация была эмоциональной. Это тянуло на желтую карточку для Лионеля, так что у меня были причины жаловаться. Нужно, чтобы арбитр жестко себя ставил, иначе Месси его съест. А так, да, он — невероятный. Тите главный тренер сборной Бразилии

Мы рассуждаем о воспитании, а один из самых ярких футболистов такое себе позволяет. Нельзя так обращаться к старшим, говорить тренеру, чтобы он заткнулся, каким бы принципиальным ни было соперничество. Месси говорил с судьей, они смеялись, хотя во время игры арбитр должен отбрасывать подобные симпатии. Он всегда старается влить на рефери, на игру и получать (право на) штрафные. То же самое случается в ла лиге, но не в Лиге чемпионов, где все честнее. Общался с несколькими игроками ла лиги, они говорили то же самое. Тиагу Силва капитан сборной Бразилии

Лео против Уругвая

Через три дня Аргентина сыграла с Уругваем в Тель-Авиве. Приезд двух южноамериканских сборных в Израиль вызвал большой ажиотаж. Месси и его друг Суарес забили по голу и оформили по передаче. Уругвайцы дважды вели, аргентинцы ушли от поражения в концовке после гола капитана с пенальти.



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Луис ассистировал Кавани и здорово исполнил штрафной. Лионель исполнил навес на Агуэро и реализовал 11-метровый (три его гола в сборной за полгода — два использованных пенальти плюс добивание после удара с «точки»).

Вдобавок Суарес должен был выступить миротворцем в конфликте Месси и Кавани. Уругвайцы не жалели звезду соперника, после одного из фолов тот сцепился с форвардом «ПСЖ». Партнеры разняли нападающих, которые среди прочего обменялись грозными фразами. «Давай подеремся», — предложение Кавани. «Когда угодно», — ответ Месси. По некоторым данным, от слов к делу звезды собирались перейти в перерыве, и здесь потребовалось вмешательство Суареса.

Это часть футбола. Правда в том, что порой в игре возникает напряжение, были стыки, это тоже часть футбола, особенно у нас, в Южной Америке. Мы извлечем позитив из нашей игры, из этого матча, в котором забили дважды. Нам по-прежнему есть, в чем прибавлять. А закончить год подобной игрой — это хорошо. Эдинсон Кавани нападающий сборной Уругвая

Месси закончил год парой скандалов и вот таким перфомансом. Видео с обводкой лучшего дриблера современности можно пересмотреть несколько раз.

У капитана Аргентины теперь 70 голов в сборной. Из всех южноамериканцев больше только у Пеле — 77. Сам Король футбола уже говорил, что Месси — совершенный игрок. А Тите, не отрицая особенного уровня аргентинца, все же просит не сравнивать его с легендой.

«Пеле — несравненный, — говорит Тите о трехкратном чемпионе мира. — Знаете, что я делаю, когда кто-то пытается сравнивать Пеле с любым другим? Я слышу, но не слушаю. Такой человек не знает историю. Пеле был феноменальным. Да, я сказал, что Месси невероятен. Но он невероятен для нынешнего времени. Пеле же вне обычных параметров нормальности, и я говорю это не потому, что я бразилец. В нем нет ни одного изъяна. Если кто-то говорит со мной и сравнивает Пеле и Месси, то мне это кажется странным».

«Месси — классный футболист. Он дает пасы, забивает сам, имеет дриблинг. Если бы мы были в одной команде, то соперникам пришлось бы волноваться о двух игроках, а не об одном. Сегодня Месси самый совершенный футболист», — так сказал Пеле.