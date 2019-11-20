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11:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Колумбии обыграла команду Эквадора в товарищеском матче

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Футболисты сборной Колумбии обыграли команду Эквадора в товарищеском матче.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Нью-Джерси, завершилась со счетом 1:0. Победный мяч забил Матеус Урибе (42-я минута).

Эквадор
0:1
Первый тайм: 0:1
Колумбия
Футбол, Товарищеские матчи, 20.11.2019, 04:00 (МСК UTC+3)Red Bull Arena
Главные тренеры
Хорхе СеликоКарлуш Кейрош
Голы
Матеус Урибе42′
Составы команд
Хоан Падилья
Давид Оспина
Диего Паласиос
Джон Лукуми
Хавьер Арреага
Стефан Медина
Феликс Торрес
Вильмар Барриос
80′
Эннер Валенсия
Стивен Альсате
Анхель Мена
Давинсон Санчес
45′
Брайан Карабали
45′
Джейсон Мурильо
Андрес Лопес
Франк Фабра
90′
Алекс Ренато Ибарра
45′
Вильям Тесильо
Гонсало Плата
Матеус Урибе
73′
Ромарио Ибарра
70′
Джефферсон Лерма
Маркос Кайседо
Стивен Мендоса
80′
Себастьян Мендес
67′
Яйро Морено
Майкл Эстрада
Альфредо Морелос
45′
Алан Франко
84′
Роджер Мартинес
Хоао Рохас Лопес
Луис Диас
65′
Хуан Куадрадо
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)14
3Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
11Фолы19
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХуан Кальдерон(Коста-Рика)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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