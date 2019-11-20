Сборная Колумбии обыграла команду Эквадора в товарищеском матче
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Футболисты сборной Колумбии обыграли команду Эквадора в товарищеском матче.
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Футболисты сборной Колумбии обыграли команду Эквадора в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в
|Хорхе Селико
|Карлуш Кейрош
|Матеус Урибе
|42′
|–
|Хоан Падилья
|–
|Давид Оспина
|–
|Диего Паласиос
|–
|Джон Лукуми
|–
|Хавьер Арреага
|–
|Стефан Медина
|–
|Феликс Торрес
|–
|Вильмар Барриос
80′
|–
|Эннер Валенсия
|–
|Стивен Альсате
|–
|Анхель Мена
|–
|Давинсон Санчес
45′
|–
|Брайан Карабали
45′
|–
|Джейсон Мурильо
|–
|Андрес Лопес
|–
|Франк Фабра
90′
|–
|Алекс Ренато Ибарра
45′
|–
|Вильям Тесильо
|–
|Гонсало Плата
|–
|Матеус Урибе
73′
|–
|Ромарио Ибарра
70′
|–
|Джефферсон Лерма
|–
|Маркос Кайседо
|–
|Стивен Мендоса
80′
|–
|Себастьян Мендес
67′
|–
|Яйро Морено
|–
|Майкл Эстрада
|–
|Альфредо Морелос
45′
|–
|Алан Франко
84′
|–
|Роджер Мартинес
|–
|Хоао Рохас Лопес
|–
|Луис Диас
65′
|–
|Хуан Куадрадо
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хуан Кальдерон(Коста-Рика)