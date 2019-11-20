Сборная Казахстана по футболу договорилась о матче с Узбекистаном
Cборная Казахстана по футболу следующей весной проведет товарищеский матч против команды Узбекистана, сообщает Championat Asia.
Cборная Казахстана по футболу следующей весной проведет товарищеский матч против команды Узбекистана, сообщает Championat Asia.
Об этом рассказал главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов после матча отборочного этапа чемпионата мира-2022 против Палестины (2:0). По его словам, встреча должна состояться в марте следующего года.
Ранее стало известно, что федерации обеих стран ведут переговоры об этой встрече. В качестве места проведения назывался Ташкент.
Последний раз сборные Казахстана и Узбекистана встречались 12 лет назад в Шымкенте. Та встреча завершилась ничьей — 1:1.
Всего команды провели шесть игр: две из них выиграли узбекские футболисты, одну — казахстанские. Еще три встречи завершились вничью.
На данный момент в рейтинге ФИФА сборная Казахстана занимает 121-е место, а Узбекистан располагается на 85-й строчке.