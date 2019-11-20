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14:08 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу договорилась о матче с Узбекистаном

Cборная Казахстана по футболу следующей весной проведет товарищеский матч против команды Узбекистана, сообщает Championat Asia.

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Источник: Reuters

Об этом рассказал главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов после матча отборочного этапа чемпионата мира-2022 против Палестины (2:0). По его словам, встреча должна состояться в марте следующего года.

Ранее стало известно, что федерации обеих стран ведут переговоры об этой встрече. В качестве места проведения назывался Ташкент.

Последний раз сборные Казахстана и Узбекистана встречались 12 лет назад в Шымкенте. Та встреча завершилась ничьей — 1:1.

Всего команды провели шесть игр: две из них выиграли узбекские футболисты, одну — казахстанские. Еще три встречи завершились вничью.

На данный момент в рейтинге ФИФА сборная Казахстана занимает 121-е место, а Узбекистан располагается на 85-й строчке.

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