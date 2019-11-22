«Вы все-таки в Европе». Главный тренер сборной Узбекистана рассказал о матче с Казахстаном

«Для нашей сборной это возможность подготовиться к отборочным матчам чемпионата мира-2022, которые пройдут в марте. Эта игра будет полезной как для нас самих, так и для сборной Казахстана. Много разговоров ходит о нашем соперничестве, вы все-таки в Европе, а мы в Азии. Посмотрим, на каком уровне находится Узбекистан и на каком Казахстан. Это будет принципиальный и интересный для болельщиков матч. Независимо от того, какие места в рейтинге занимаем, этот матч со всех сторон принципиальный и интересный. Это дерби», — заявил наставник сборной Узбекистана.