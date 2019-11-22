«Вы все-таки в Европе». Главный тренер сборной Узбекистана рассказал о матче с Казахстаном

«Для нашей сборной это возможность подготовиться к отборочным матчам чемпионата мира-2022, которые пройдут в марте. Эта игра будет полезной как для нас самих, так и для сборной Казахстана. Много разговоров ходит о нашем соперничестве, вы все-такив Европе, а мы в Азии. Посмотрим, на каком уровне находится Узбекистан и на каком Казахстан. Это будет принципиальный и интересный для болельщиков матч. Независимо от того, какие места в рейтинге занимаем, этот матч со всех сторон принципиальный и интересный. Это дерби», — заявил наставник сборной Узбекистана.
Добавим, что в ноябре 2013 года Абрамов был назначен главным тренером «Астаны», однако в декабре того же года покинул свой пост. В сборной Узбекистана его ассистентом является экс-футболист «Актобе» Тимур Кападзе, который в составе «красно-белых» выигрывал чемпионат Казахстана (2013) и Суперкубок страны (2014).
Отметим, последний раз соперники встречались в марте 2007 года в Шымкенте. Тот поединок завершился со счетом 1:1. Всего в истории сборных сыграно шесть матчей. На счету команды Казахстана одна победа, три поединка завершились вничью и две встречи окончились в пользу сборной Узбекистана.
Сейчас команда Узбекистана занимает 85-е место в рейтинге ФИФА. Казахстан располагается на 121-й позиции.