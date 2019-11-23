Сборная Белоруссии обыграла ОАЭ в матче ЧМ по пляжному футболу

Встреча соперников сборной России по группе C завершилась со счетом 5:1. В составе победителей дубль оформил Игорь Бриштель, также голами отметились Илья Савич, Валерий Макаревич и Денис Самсонов. У проигравших отличился Ахмаед Бер Салем.

В следующем матче сборная Белоруссии сыграет с командой Сенегала 24 ноября, а сборная ОАЭ в этот же день встретится с командой России.