Сборная Швейцарии победила Парагвай в матче ЧМ по пляжному футболу

Встреча группы А, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 7:6 в пользу швейцарцев. Победный гол команде Швейцарии принес Деян Станкович, забивший в овертайме дважды и оформивший по итогам матча хет-трик. Также у победителей отличились Ян Остген, Ноэль Отт, Гленн Ходель и Мо Ягги. У хозяев дубль сделал Хесус Амад Ролон Кабальеро, также по мячу забили Жоао Андрес Ролон, Луис Охеда, Педро Моран и Карлос Валентин Бенитес.