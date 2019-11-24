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10:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Швейцарии победила Парагвай в матче ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сборная Швейцарии в дополнительное время переиграла команду Парагвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в столице Парагвая Асунсьоне.

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Встреча группы А, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 7:6 в пользу швейцарцев. Победный гол команде Швейцарии принес Деян Станкович, забивший в овертайме дважды и оформивший по итогам матча хет-трик. Также у победителей отличились Ян Остген, Ноэль Отт, Гленн Ходель и Мо Ягги. У хозяев дубль сделал Хесус Амад Ролон Кабальеро, также по мячу забили Жоао Андрес Ролон, Луис Охеда, Педро Моран и Карлос Валентин Бенитес.

В другом матче группы сборная Японии обыграла команду США со счетом 4:3, одержав свою вторую победу на турнире. Японцы (6 очков) и швейцарцы (5) обеспечили себе выход в ¼ финала чемпионата мира.

В матче группы В команда Уругвая обыграла сборную Италии со счетом 4:3, а команда Таити переиграла сборную Мексики — 6:1.

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