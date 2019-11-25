Широков: Дзюбу оскорбляли на игре сборной? А что, в первый раз, что ли?

«Я не знаю, откуда в этой истории растут ноги. Дзюбу оскорбляли на игре сборной? А что, в первый раз, что ли? До этого не было резонанса, а тут проснулись. На матче сборных оскорбляли Жиркова вообще просто так, а тут вдруг заметили, что оскорбили (Дзюбу. — Прим. «Чемпионата»). Но я не знаю, почему его оскорбляют сейчас, а гадать на кофейной гуще не готов. Официальных заявлений от сторон не было.