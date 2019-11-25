Широков: Дзюбу оскорбляли на игре сборной? А что, в первый раз, что ли?
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением об оскорблениях в адрес Артёма Дзюбы в матче отборочного турнира Евро-2020
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением об оскорблениях в адрес Артёма Дзюбы в матче отборочного турнира Евро-2020
«Я не знаю, откуда в этой истории растут ноги. Дзюбу оскорбляли на игре сборной? А что, в первый раз, что ли? До этого не было резонанса, а тут проснулись. На матче сборных оскорбляли Жиркова вообще просто так, а тут вдруг заметили, что оскорбили (Дзюбу. — Прим. «Чемпионата»). Но я не знаю, почему его оскорбляют сейчас, а гадать на кофейной гуще не готов. Официальных заявлений от сторон не было.
Кричали раньше многим, но никого не защищали. С одной стороны, то, что Дзюбу сейчас стали защищать, — это хорошо. Но тогда нужно быть последовательными. Сначала даёте возможность оскорблять, а теперь начинаете закручивать гайки. Поводы (защищать. — Прим. «Чемпионата») были и до этого. А раз было плевать, то получайте то, что есть", — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
|Франко Варрелла
|Станислав Черчесов
|Далер Кузяев
|3′
|Сергей Петров
|19′
|Алексей Миранчук(Сергей Петров, Магомед Оздоев)
|49′
|Алексей Ионов
|56′
|Николай Комличенко(Сергей Петров, Артем Дзюба)
|78′
|23
|Альдо Симончини
|12
|Антон Шунин
|3
|Мирко Палацци
53′
|23
|Сергей Петров
|2
|Фабио Витаиоли
|13
|Федор Кудряшов
|6
|Давиде Симончини
33′
|6
|Максим Беляев
|5
|Лоренцо Лунадеи
|14
|Георгий Джикия
|10
|Маттиа Джарди
|9
|Далер Кузяев
|7
|Филиппо Берарди
|22
|Артем Дзюба
|19
|Лука Чензони
45+1′
|10
|Зелимхан Бакаев
|4
|Алессандро д`Аддарио
64′
|15
|Алексей Миранчук
65′
|22
|Фабио Томассини
|19
|Николай Комличенко
|8
|Алекс Гасперони
45′
|20
|Алексей Ионов
58′
|11
|Михаэль Баттистини
|17
|Александр Головин
|18
|Марко Бернарди
61′
|7
|Магомед Оздоев
53′59′
|20
|Адольфо Хосе Хирш
90+3′
|11
|Роман Зобнин
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|15
|3
|Удары (всего)
|25
|1
|Удары в створ
|14
|0
|Штанги, перекладины
|2
|2
|Угловые
|11
|16
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Торвалдур Ауднасон(Исландия)
|Боковой судья
|Йоханн Гвюдмундссон(Исландия)
|Боковой судья
|Андри Вигфуссон(Исландия)