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22:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Широков: Дзюбу оскорбляли на игре сборной? А что, в первый раз, что ли?

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением об оскорблениях в адрес Артёма Дзюбы в матче отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино — Россия (0:5).

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«Я не знаю, откуда в этой истории растут ноги. Дзюбу оскорбляли на игре сборной? А что, в первый раз, что ли? До этого не было резонанса, а тут проснулись. На матче сборных оскорбляли Жиркова вообще просто так, а тут вдруг заметили, что оскорбили (Дзюбу. — Прим. «Чемпионата»). Но я не знаю, почему его оскорбляют сейчас, а гадать на кофейной гуще не готов. Официальных заявлений от сторон не было.

Кричали раньше многим, но никого не защищали. С одной стороны, то, что Дзюбу сейчас стали защищать, — это хорошо. Но тогда нужно быть последовательными. Сначала даёте возможность оскорблять, а теперь начинаете закручивать гайки. Поводы (защищать. — Прим. «Чемпионата») были и до этого. А раз было плевать, то получайте то, что есть", — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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04:42 (мск)© Ньюстюб
Сан-Марино
0:5
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I19.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Olimpico Serravalle, 1604 зрителя
Главные тренеры
Франко ВарреллаСтанислав Черчесов
Голы
Далер Кузяев3′
Сергей Петров19′
Алексей Миранчук(Сергей Петров, Магомед Оздоев)49′
Алексей Ионов56′
Николай Комличенко(Сергей Петров, Артем Дзюба)78′
Составы команд
23Альдо Симончини
12Антон Шунин
3Мирко Палацци
53′
23Сергей Петров
2Фабио Витаиоли
13Федор Кудряшов
6Давиде Симончини
33′
6Максим Беляев
5Лоренцо Лунадеи
14Георгий Джикия
10Маттиа Джарди
9Далер Кузяев
7Филиппо Берарди
22Артем Дзюба
19Лука Чензони
45+1′
10Зелимхан Бакаев
4Алессандро д`Аддарио
64′
15Алексей Миранчук
65′
22Фабио Томассини
19Николай Комличенко
8Алекс Гасперони
45′
20Алексей Ионов
58′
11Михаэль Баттистини
17Александр Головин
18Марко Бернарди
61′
7Магомед Оздоев
53′59′
20Адольфо Хосе Хирш
90+3′
11Роман Зобнин
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
1Голевые моменты15
3Удары (всего)25
1Удары в створ14
0Штанги, перекладины2
2Угловые11
16Фолы11
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяТорвалдур Ауднасон(Исландия)
Боковой судьяЙоханн Гвюдмундссон(Исландия)
Боковой судьяАндри Вигфуссон(Исландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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