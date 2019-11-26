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12:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Возможно, мы сыграем два матча». В КФФ озвучили детали переговоров со сборной Узбекистана

Стала известна предварительная дата проведения товарищеского матча между сборными Узбекистана и Казахстана по футболу. Директор Департамента маркетинга и PR-службы Казахстанской федерации футбола (КФФ) Наги Бакытбеков в беседе с корреспондентом Vesti.kz также рассказал, что существует вероятность второй встречи между соперниками.

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Источник: Reuters

«Сейчас мы ведем переговоры с футбольной ассоциацией Узбекистана. На данный момент договор еще не подписан, обсуждаем детали. Как только подпишем договор, сразу объявим официально. Многие казахстанские и узбекистанские СМИ пишут про этот матч, нам приятно, что главный тренер сборной Узбекистана выразил заинтересованность в игре со сборной Казахстана. Ориентировочно, матч пройдет 26 марта 2020 года в Ташкенте. Учитывая, что это даты ФИФА, возможно, мы сыграем два матча против Узбекистана», — отметил Бакытбеков.

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Отметим, последний раз соперники встречались в марте 2007 года в Шымкенте.

Тот поединок завершился со счетом 1:1.

Всего в истории сборных сыграно шесть матчей.

На счету команды Казахстана одна победа, три поединка завершились вничью и две встречи окончились в пользу сборной Узбекистана.

Сейчас команда Узбекистана занимает 85-е место в рейтинге ФИФА. Казахстан располагается на 121-й позиции.

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