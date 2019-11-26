«Возможно, мы сыграем два матча». В КФФ озвучили детали переговоров со сборной Узбекистана

«Сейчас мы ведем переговоры с футбольной ассоциацией Узбекистана. На данный момент договор еще не подписан, обсуждаем детали. Как только подпишем договор, сразу объявим официально. Многие казахстанские и узбекистанские СМИ пишут про этот матч, нам приятно, что главный тренер сборной Узбекистана выразил заинтересованность в игре со сборной Казахстана. Ориентировочно, матч пройдет 26 марта 2020 года в Ташкенте. Учитывая, что это даты ФИФА, возможно, мы сыграем два матча против Узбекистана», — отметил Бакытбеков.