Да, Россию не сломать! Тяжелейшая и прекрасная победа на чемпионате мира

Источник: РИА "Новости"

Без вежливых слов

Плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу для сборной России начался досрочно. Банальность, баян, но никаких других определений сейчас уже не было.

Впрочем, как и спокойных и вежливых слов: россияне совершенно дурацким поражением от ОАЭ поставили себя в ситуацию, когда даже на первое место в группе они уже не претендовали, только на второе. Да, скандальное судейство той игры никуда не спрятать, но после матча все игроки говорили о себе, а не о судьях.

А для того чтобы занять в группе второе место и выйти в четвертьфинале на Бразилию, нужно было обыграть Беларусь с любым счётом.

Хоть в овертайме, хоть по пенальти. Да, для полной картины нужно сказать, что первое место в группе Россия могла занять, но для этого нужно было победить белорусов с разницей в 9 мячей.

Неожиданный дебютант в сборной России

Причиной такому удивительному раскладу стал регламент чемпионата мира, в котором немного непривычно выглядел пункт о равенстве очков у двух или более команд. В этом случае первоначальное значение имели не личные встречи, а вообще все. И вот Сенегал справился с ОАЭ — 3:1, набрал 6 очков и вышел на первое место. С разницей мячей +6. У нас перед игрой с Беларусью разница была -2. А личная победа над Сенегалом уже не имела никакого значения…

У нас опять были изменения в составе: в первой четвёрке со Шкариным и Макаровым выходили Крашенинников и Папоротный, в воротах начал Павел Баженов. Было и более важное изменение: удалённый Михаил Лихачёв смотрел за игрой с трибуны, а обязанности главного тренера исполнял Илья Леонов. Для него это был первый матч чемпионата мира в таком статусе.

И сразу такой матч…

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Наказание за ошибки

Лихачёв сразу же после гимнов отправился за ворота Баженова. Туда, где обычно располагался Леонов. Жребий определил право России начинать.

Опасный удар Шишина, два угловых, удар Никонорова через себя — первые минуты России провела в атаке. Привычный состав четвёрок сразу восстановился, смены у нас тоже проходили быстро. И гол мы пропустили быстро… Ошибка Папоротного при скидке назад вратарю, и спартаковец Гапон за неё наказал — 0:1.

Однако Артур почти мгновенно исправился: после диагонали Краша он аккуратно скинул головой на дальнюю, где Никоноров хладнокровно переправил мяч в сетку! Но и этот счёт продержался недолго — удар Бриштеля через себя, рикошет от песка — 1:2. А на 10-й минуте дальний удар Константинова со штрафного оказался для Баженова неберущимся — 1:3. И сразу же последовала замена вратаря, а вышедший Чужков тут же попал в перекладину. На этом интересные события первого периода и завершились.

Так бы и сразу!

А в начале второго право на опаснейший штрафной получил Никоноров, но переиграть Макаревича не смог. Зато смог Земсков — невероятным акробатическим ударом. Макаревич лишь глазами мяч проводил. И тут же идеальная комбинация сборной России завершилась конфеткой от Папоротного на Никонорова, и Борис снова забивал исключительно хладнокровно — 3:3. А ещё и пяти минут второго периода не прошло.

Зато оставшиеся семь минут прошли без голов и почти без моментов. Россияне имели колоссальное преимущество во владении мячом, настойчиво искали момент для последней передачи, но белорусы оборонялись безошибочно. И ничейный счёт так и не изменился до перерыва.

Впереди — Бразилия

И ещё пять минут прошли без моментов, а потом Макаров красиво развернул защитника и без шансов для Макаревича зарядил в штангу. Белорусы ответили своей штангой — прямым ударом с углового. А потом…

Передача Новикова, удар Никонорова головой в падении и мяч, словно нехотя закатывающийся в дальний угол — гол! И три минуты держаться!

Удержались. А за полминуты до конца матча многострадальный Шишин забил свой первый гол на этом турнире — 5:3. Всё, победа!