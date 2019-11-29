Россия обыграла Бразилию в футбол. Это фантастика!

Источник: Спорт-Экспресс

Бразилия — Россия — 3:4 (1:2, 2:1)

Голы: Родригу, 1 (1:0). Земсков, 2 (1:1). Мао, 5 (2:1). Родригу, 13 (3:1). Шишин, 20 (3:2). Романов, 24 (3:3). Романов, 31 (3:4).

Самый титулованный соперник

Пропустив предыдущий ЧМ, Россия вернулась с задачей завоевать медали. И путь к ним, как выяснилось по окончании группового раунда, лежал через Бразилию, а это примерно тоже самое, что хоккейная Канада или баскетбольная сборная США. Южноамериканцы — самая титулованная команда планеты, которая выиграла пять чемпионских титулов с тех пор, как турнир с 2005 года стал проводиться под эгидой ФИФА. Если же суммировать их с прежними достижениями, то Бразилия становилась лучшей 14 раз.

Главный тренер россиян Михаил Лихачев назвал предстоящий четвертьфинал тяжелым матчем в логове леопарда. Бразильцы имеют на турнире в Парагвае колоссальную поддержку болельщиков, да и судьи, к которым у большинства команд много вопросов, их не обижают. У нас же поводом для тревоги стали дисквалификации Макарова и Папоротного. Особенно чувствительной виделась потеря последнего из этой пары, потому что на нынешнем турнире чемпион мира-2011 выглядел настоящим лидером сборной.

Пессимисты вспоминали 3:9 в октябрьском финале Всемирных пляжных игр. С другой стороны, год назад случились и огненные 5:5, пусть с проигранной потом серией пенальти, в полуфинале Межконтинентального кубка. А в 2015-м — на бронзовом для нас чемпионате мира — Россия взяла верх как раз в четвертьфинале (6:5), и в той встрече играли пятеро участников нынешнего турнира. Кроме отсутствовавших Папоротного и Макарова это Крашенинников, Шишин и капитан сборной Шкарин. Тогда Бразилия впервые не попала в четверку лучших.

Гол вратаря-ветерана

Началась встреча со шквала бразильских атак. Чужков вытянул два мертвых удара, но добивание выступающего за питерский «Кристалл» Родригу поставило его в тупик. Но и наш ответ не заставил себя ждать. Федоров заработал угловой, и Земсков головой по дуге запустил мяч «за шиворот» вратарю.

Мао, которому на следующей неделе исполнится 41 год, поквитался за обидный гол самостоятельно. Жонглируя мячом, проводивший 50-й матч на мировых чемпионатах ветеран приблизился к центру площадки и с лета попал в «девятку». Сложно было в чем-то обвинять Чужкова. Тем более, наш голкипер практически сразу вытянул штрафной Бруну Шавьера из убойной позиции.

Игра получалась захватывающей. Таким и должен быть матч пятикратных и двукратных чемпионов мира. Тем более, речь шла о прекрасно знающих друг друга соперниках. Большая часть бразильской сборной выступает в российской Суперлиге — за клубы из Москвы, Санк-Петербурга, Самары, Саратова. Прекрасно знаком с нашей страной и тренерский штаб южноамериканцев.

Чудо-гол и чудо Чужкова

Второй период, как и первый, начался с быстрого гола в наши ворота. После несильного удара Бруну Шавьера с острого угла Чужков пропустил мяч под рукой, и Родригу увеличил отрыв до двух голов. Но что это для пляжного футбола? Пропуская, наши футболисты не теряли веры в победу. А главное — знали, как это сделать. Особенно соорудившие второй гол ветераны. Крашенинников исполнил подсечку с песка, и Шишин забил ударом через себя. А на последней минуте периода Никоноров, которому не давали свободы в завершающей стадии, отметился результативной передачей. «Ножницы» в исполнении Романова даже при обилии подобных голов тянули на настоящий шедевр.

При счете 3:3 в третьем тайме игра перешла в режим качелей. Напряжение зашкаливало, вратари творили чудеса, и нервные клетки сгорали в сумасшедшем темпе. Красивейший гол словно дозревал, и ожидание того стоило. Дальний удар Шишина превратился в голевой пас подправившему мяч пяткой Романову, и Россия впервые вышла вперед!

Это преимущество наши отстаивали, блокируя удар за ударом. Когда же случилась ошибка, Чужков не позволил забить Датинье. Можно сказать, размялся для того, чтобы за девять секунд до конца отстоять победу при ударе в упор! Бразилия лишь второй раз в истории вне четверки лучших, и снова после игры с Россией.