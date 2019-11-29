Лихачев гордится сборной по пляжному футболу после игры с бразильцами

«Выступление команды я буду анализировать по окончании турнира, а по итогам встречи с бразильцами могу сказать, что я очень рад и горд за нашу сборную. Наши ребята показали потрясающий футбол, запредельную самоотдачу и по всем футбольным компонентам сумели обыграть команду Бразилии. Я горжусь каждым из тех, кто выходил на поле, наши ребята показали высочайший уровень игры и патриотизма», — сказал Лихачев РИА Новости по телефону.