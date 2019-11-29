Лихачев гордится сборной по пляжному футболу после игры с бразильцами
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Василий
Сборная России в четверг обыграла бразильцев со счетом 4:3 в четвертьфинале чемпионате мира, проходящего в Парагвае.
«Выступление команды я буду анализировать по окончании турнира, а по итогам встречи с бразильцами могу сказать, что я очень рад и горд за нашу сборную. Наши ребята показали потрясающий футбол, запредельную самоотдачу и по всем футбольным компонентам сумели обыграть команду Бразилии. Я горжусь каждым из тех, кто выходил на поле, наши ребята показали высочайший уровень игры и патриотизма», — сказал Лихачев РИА Новости по телефону.
Сборная России за выход в финал турнира 30 ноября поспорит с победителем противостояния между командами Италии и Швейцарии.
«Я искренне верю, что мы сможем правильно восстановиться и правильно в психологическом плане подготовиться к полуфиналу, чтобы выйти на эту встречу со свежей головой», — отметил собеседник агентства.