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11:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лихачев гордится сборной по пляжному футболу после игры с бразильцами

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Василий Конов-мл. Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев заявил РИА Новости, что испытывает гордость за команду после четвертьфинального матча чемпионата мира с командой Бразилии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России в четверг обыграла бразильцев со счетом 4:3 в четвертьфинале чемпионате мира, проходящего в Парагвае.

«Выступление команды я буду анализировать по окончании турнира, а по итогам встречи с бразильцами могу сказать, что я очень рад и горд за нашу сборную. Наши ребята показали потрясающий футбол, запредельную самоотдачу и по всем футбольным компонентам сумели обыграть команду Бразилии. Я горжусь каждым из тех, кто выходил на поле, наши ребята показали высочайший уровень игры и патриотизма», — сказал Лихачев РИА Новости по телефону.

Сборная России за выход в финал турнира 30 ноября поспорит с победителем противостояния между командами Италии и Швейцарии.

«Я искренне верю, что мы сможем правильно восстановиться и правильно в психологическом плане подготовиться к полуфиналу, чтобы выйти на эту встречу со свежей головой», — отметил собеседник агентства.

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